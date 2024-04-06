Avrupa'nın en keyifli sahilleri

Yurttan çıkmak istemeyenler için en güzel seçeneklerden biri Kaş. Ulaşımının kolay olmaması sayesinde küçük kendine özgü ruhunu korumayı başaran Kaş, masmavi denizi, deniz manzarasına karşı konumlanan restoranları, sizi şaşırtacak tasarımlarla dolu dükkanları, eşsiz sualtı yaşamıyla filmlerde görüp hep özendiğimiz sayfiye yerin ta kendisi... Etrafı antik şehirler, birbirinden eşsiz koylarla çevrili olan Kaş, kurduğunuz hayalin gerçeğe dönüştüğü yer.

YENİDEN DOĞAN ADA

Fazla uzaklaşmak istemeyenler için diğer bir güzel seçenek de Yunanistan'ın Santorini Adası. Santorini Adası'nın kuzey ucunda yer alan Oia Köyü, 1956 yılında yaşanan yıkıcı depremden sonra yenilenen mimarisiyle adanın yeniden doğuşunu yansıtıyor. Ammoudi Limanı'ndan 235 merdivenle ulaşabildiğiniz köy, daha önce defalarca gördüğünüz ikonik mavi kubbeli kiliselerin ve beyaz badanalı evlerin kalbi! Daracık sokakları sizi birbirinden güzel manzaralara çıkarabiliyor. Köyü gezerken bol bol fotoğraf çekme ihtiyacı duyacağınız kesin.

KOTOR'A UĞRAYIN

Son dönemin popüler rotalarından biri Karadağ kenti Kotor. Yüksek dağların arasında parlayan Kotor, körfeze ayna gibi yansıyan dağ görüntüleriyle eşsiz bir fon oluşturuyor. Yolcu gemilerinin sıklıkla uğradığı Kotor, bu turist akınına rağmen özgünlüğünü korumayı başarıyor. UNESCO Dünya Mirası kenti olan Kotor'un Venedik döneminde inşa edilen limanı, Ortaçağ dönemini yansıtan eski şehrin sokakları bir tarih dersi verir gibi.

DOKUNULMAMIŞ BİR CENNET GİBİ

Lizbon'a sadece 50 dakika mesafede, Atlantik Okyanusu kıyısında yer alan Ericeria yüzyıllardır değişmeyen karakteriyle "dokunulmamış" olmanın güzelliğini yaşıyor. Mavi pencereleri olan bembeyaz evleri, sahilin tadını çıkaran kasaba sakinleriyle film sahnelerini aratmıyor. 19.yüzyılda ülkenin en büyük dördüncü ticari limanına ev sahipliği yapan kasabada bugün ise yerel balıkçıların teknelerini görebilirsiniz. Atlantik kıyısında olması sayesinde sörf okullarının yer aldığını da belirtelim.

YEMYEŞİL TEPELER TURKUAZ SULAR

İtalya'nın Ligurya kıyılarını çevreleyen pitoresk liman köyleri olan Cinque Terre'yi ziyaret edenler genellikle karşı kıyılardaki hazineleri kaçırıyorlar. Cinque Terre kadar bize göre görülmesi gereken sahil kasabası Lerici'yi listemize ekledik. La Spezia'nın doğusunda yer alan, Etrüskler tarafından kurulan sahil kasabası Fransız İmparatorluğu ve Sardinya Krallığı tarafından yönetildikten sonra İtalya yönetimine geçmiş. Yemyeşil tepeler arasından turkuaz sulara bakan manzarası bile bu yolu yapmaya değer.

NAPOLYON'UN EN SEVDİĞİ YERLERDEN

Fransa'nın en değerli sahil kasabalarından biri Biarritz... 19. yüzyıla damgasını vuran Fransız hükümdarı Napoleon III'ün burada sık sık konaklamasıyla gözde bir sayfiye yerine dönüşen Biarritz'de siz de dönemin ihtişamını hissedebilirsiniz. Belle Époque villaları arasında dolaşıp sahile indiğinizde sizi kilometrelerce uzunlukta kusursuz bir plaj karşılıyor. Küçük ve şık müzeleri, butikleri ve gurme restoranlarıyla zarif bir yaz kaçamağına davet ediyor.