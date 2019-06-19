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19 Haziran 2019 12:10 | Çarşamba

Karkamış Antik Kenti 'arkeopark' olma yolunda

Hititlerin bölgedeki en önemli yönetim merkezi olan Karkamış Antik Kenti, yapılacak düzenlemelerin ardından "arkeopark" olarak ziyarete açılacak.

Türkiye-Suriye sınır hattında bulunan, Anadolu ve Mezopotamya bölgesinde yüzyıllarca hüküm süren Hititlerin bölgedeki en önemli yönetim merkezi olan Karkamış Antik Kenti, "arkeopark" olarak ziyarete açılmaya hazırlanıyor.

Arkeoparkta ziyaretçiler için kazı alanına paralel yürüyüş yolları, kafeteryalar, dinlenme alanları bulunacak, turistler saray ve tapınak kalıntılarını, eski kazı evini, Roma sütunlu caddeyi, heykelleri ve kartal başlı grifon kabartmalı duvarları görebilecek.

Gaziantep'in Suriye sınırındaki Karkamış ilçesinde yer alan antik kentte yürütülen kazılara başkanlık eden İtalya'nın Bolonya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nikolo Marchetti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mezopotamya'ya hayat veren Fırat Nehri'nin batı kıyısında, Türkiye-Suriye sınır hattı üzerinde bulunan Karkamış'ın, milattan önce 2'nci bin yılda Anadolu'dan Mezopotamya'ya ve Mısır'a uzanan yolların önemli bir kavşak noktasında yer aldığını söyledi.

Karkamış Antik Kenti'nin çoğu Hitit krallarının soyundan gelen ve imparatorluğun Suriye'deki topraklarını denetim altında tutan krallar tarafından yönetildiğini anlatan Marchetti, Hitit İmparatorluğu'nun yıkılmasının ardından Geç Hititlerin, Asurların, Roma İmparatorluğu'nun hakimiyetine giren kentteki ilk kazıların 1878-1881, 1911-1914 ve 1919-1920 yılları arasında British Museum adına yapıldığını ifade etti.

Marchetti, askeri bölgede bulunduğu için ziyarete kapalı olan antik kentte, 2011'den bu yana Türk-İtalyan ortaklığında yürütülen kazılarda çok değerli buluntular ortaya çıkarıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Karkamış Antik Kenti, bölgedeki en zengin tarihi alan. Karkamış kazı alanımız şu an askeri yasak bölgede ama inşallah yakın zamanda ilgili kurumlar arasında yapılacak protokolle, arkeopark olarak hizmete açılacak. Göbeklitepe çok derin bir prehistorya (tarih öncesi) ama tarih olarak Karkamış gibi zengin bir bölge yok. Bizim yürüttüğümüz kazılarda çok güzel anıtlar, binalar ve heykeller, kalıntılar çıktı. Arkeopark olarak ziyarete açıldığında burası turistlerin çok ilgisini çekecek. Çünkü, insanlar o dönemin döşeme taş yollarında yürüyecekler. Bu Hitit döneminde Türkiye'deki tek örnek ve tek fırsat. Karkamış'a gelecek misafirler eski yolları, meydanları, şehrin tüm entegre yapılarını görebilecekler."

Marchetti, kazı alanının Fırat Nehri kenarında çok geniş bir alanı kapsadığını anlatarak, bölgede yaz aylarının sıcak ve kuru geçtiğini ancak açık hava müzesinde, turistler için gölgelik alanlar da yapılacağını kaydetti.

"Yıl sonuna doğru açılacak"

Gaziantep Valisi Davut Gül de Karkamış'ın Türkiye ile Suriye'nin sınır noktasında bulunduğunu, kazı alanından görülebilen köprünün iki ülke arasındaki sınır olduğunu belirtti.

Karkamış'ın medeniyetlere beşiklik yapmış bir kent olduğunu anlatan Gül, şöyle konuştu:

"Burada Hititlerin en kıymetli eserlerini bulabilirsiniz. Buradaki eserler orijinal haliyle, hiç bozulmadan gezilip, görülebilecek, etrafında dolaşılabilecek. Sınırdaki tel örgülerle ilgili, diğer çalışmalarla ilgili birkaç ilave işlem yapılması gerekiyor. Bunlar bittiğinde bu yıl sonuna doğru Karkamış Antik Kenti, arkeopark olarak ziyarete açılabilecek duruma gelecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burası etap etap açılabilecek bir alan. Ziyaretçiler saray kalıntılarını, tapınak kalıntılarını görebilecekler."

Karkamış Antik Kenti

Türkiye-Suriye sınır hattı üzerinde Yakın Doğu arkeolojisinin en önemli yerlerinden birisi olarak bilinen, Hitit, Asur, Helenistik ve Roma dönemlerine ait izler taşıyan Karkamış Antik Kenti, Suriye sınırında askeri bölgede yer aldığı için serbestçe ziyaret edilemiyor.

Yapılacak arkeoparkın bölgenin başlıca çekim merkezlerinden biri haline gelmesi hedefleniyor.

Toplantılar neticesinde Türk-İtalyan kazı heyeti arkeopark içerisindeki yürüyüş yollarının, bilgi panelleri ve gölgelik alanların yapımını ve bakımlarını üstlenirken, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ise giriş-karşılama binaları, buraya gelen yollar, köprü, otopark ve arkeoparkın girişindeki dinlenme alanlarını yapmayı taahhüt etti.

Alanın güvenliği ise askerler tarafından sağlanacak.

(AA)

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