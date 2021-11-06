VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İyon savaşçılarının 2500 yıllık hüznü
Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede yeni kurul oluşturuldu
1 trilyon dolarlık altyapı paketine onay
Haftalık Burç Yorumları! İkizler kariyer, Terazi aşkta yükselişte
Otobüs seferi yapılmayan köyün ulaşım sorunu KDK'nin girişimiyle çözüldü
Le Monde'dan Türkiye eki! Hem övdüler hem hedef gösterdiler
İYİ Partili Türkkan'ın küfrettiği şehit ağabeyi yaşadıklarını anlattı
Hem lezzetli hem şifa deposu! Depresyona doğal ilaç: Kestane
Salgının bitmesi için çocukların aşılanması lazım
Pastırma sıcaklarında hasta olmayın
Başkan Erdoğan ilkokul açılışı gerçekleştirdi
Asayiş uygulamasında 510 şüpheli yakalandı
Atama kararları Resmi Gazete'de
İrem'in okuma azmine Milli Eğitim Bakanı Özer kayıtsız kalmadı
BMGK'dan Etiyopya'daki taraflara "ateşkes" çağrısı
İstanbul'da yoğun sis etkisini sürdürüyor!
Macron'un eski yakın korumasına 3 yıl hapis cezası
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İyi Partili Türkkan'a tepki
İstanbul'da sis nedeniyle deniz seferleri durduruldu
Türkiye'de 28 bin 193 yeni vaka tespit edildi
Başkan Erdoğan: Artık çocuklara 'hayır' demeyi başaramıyoruz
İçişleri Bakanı Soylu: Kılıçdaroğlu bunun hesabını verecek
Fatih Aydın tutuklandı! İşte ilk savunması
Bakan Kurum: 409 millet bahçesini hızla yapıyoruz
06 Kasım 2021 Cumartesi 10:22:00 - Güncelleme:06 Kasım 2021 Cumartesi 10:22:00

İyon savaşçılarının 2500 yıllık hüznü

Kaynak: Akşam

ABONE OL

İzmir'de bulunan kabartma masklar, İyon savaşçısı eşlerinin arkasından yas tutan kadınların acısını gözler önüne serdi.

İzmir Menemen'de yer alan Neonteikhos Antik Kenti'ndeki mezarlarda bulunan kabartma masklar, İyon savaşçısı eşlerinin arkasından yas tutan kadınların acısını gözler önüne serdi. Kuzey Ege Otoyolu'nun Menemen kesimindeki inşaatı sırasında rastlanan antik kent mezarlıklarında 2018 ve 2019'da gerçekleştirilen kurtarma kazılarından elde edilen eşsiz buluntular İzmir Arkeoloji Müzesi'nde ilk kez teşhire çıktı. Pişmiş topraktan hazırlanan masklarda, takıdan saçlara her detayın düşünüldüğü, göz ve yüzlerde hüzünlü bir ifadenin yer aldığı görülüyor.

EŞ ACISI YÜZLERİNDE

Bölgede 2 bin 500 yıl önce kadınların, savaşçı eşlerini kaybettikten sonra matemlerini anlatmak için masklar yaptırdığı, bunları da ölümden sonra eşlik etmesi için mezarlıklara koydukları tahmin ediliyor. Müze Müdürü Hünkar Keser, "Bu masklarda eşinden ayrıldığına çok üzülen kadınları görüyoruz. Onunla birlikte gitmek istiyor ama gidemediği için yas tutuyor" diye konuştu.

Masklar "Göremediklerinizi Göreceksiniz" projesi kapsamında kasım boyunca sergide kalacak.

Etiketler : iyon savaşçı mask kabartma antik kent
Asil saati hak etti

Asil saati hak etti
Özkan Uğur'un oğlu ‘Üç Kuruş'ta

Özkan Uğur'un oğlu ‘Üç Kuruş'ta
Her zaman şükrederek hareket ediyor

Her zaman şükrederek hareket ediyor
Zirve Ajda'nın

Zirve Ajda'nın
Sanat iyileştirir

Sanat iyileştirir
Pişti olmayı sevmem

Pişti olmayı sevmem
Gonca Derin'den Ebru Şanlı'ya "Haddini bil"

Gonca Derin'den Ebru Şanlı'ya "Haddini bil"
Sevgili alışverişi

Sevgili alışverişi
Yüzündeki değişimiyle şaşırttı

Yüzündeki değişimiyle şaşırttı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER