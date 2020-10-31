Boğaziçi'nin en iyileri

Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında Feriye’de düzenlenen 8. Boğaziçi Film Festivali ödül gecesinde, Ferit Karol'un yönettiği "Kumbara" filmi "En İyi Ulusal Uzun Metraj Film" ve "En İyi Senaryo", Bulgar yönetmen Svetla Tsotsorkova'nın "Sister" filmi "En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film" ödülünü aldı. Film aynı zamanda "En İyi Senaryo" ödülünü alırken, filmdeki performanslarıyla Gülçin Kültür Şahin "En İyi Kadın Oyuncu" ve Murat Kılıç da "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne değer görüldü.