60. Antalya Altın Portakal Film Festivali 7-14 Ekim'de düzenlenecek

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 60'ıncı yaşını kutlayacak festival, Türkiye'de ilk kez gösterilecek filmlerin yer alacağı Ulusal ve Uluslararası Yarışmalar ile yılın merakla beklenen yapımlarını içeren özel gösterimlerden oluşacak.

Festivalde Ulusal Uzun Metraj, Ulusal Belgesel ve Ulusal Kısa Metraj Film Yarışmaları ve Uluslararası Yarışma kategorilerinde, 1 milyon 275 bin lira değerinde ödül dağıtılacak. Antalya Film Forum'un beş ayrı platformda toplam 550 bin lira değerinde ödül vereceği festivalde, geçen yıl başlayan "Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması'nın ödülü ise 120 bin lira olarak belirlendi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyetin 100. yılında festivali sanatseverlerle buluşturmaktan onur duyduklarını söyledi. Festival için heyecanlı olduklarını aktaran Böcek, "Cumhuriyetimizin izinde devam ettirdiğimiz festivalimiz için çalışmalara başladık. 14 kategoride ödül heyecanının yaşanacağı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jürisine bu yıl usta oyuncu Demet Akbağ başkanlık edecek. Festivalimiz kapsamında sinema sektörü bu yıl toplam 1 milyon 945 bin liralık ödülle desteklenecek. Ekim ayında sinemanın kalbi yine Antalya'da atacak." ifadelerini kullandı.