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01 Ocak 2021 Cuma 17:45:00 - Güncelleme:01 Ocak 2021 Cuma 17:45:00

Zona, strese bağlı olarak tekrarlar

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Suçiçeği geçirmiş olan kişilerde ortaya çıkan ve halk arasında “gece yanığı” olarak da bilenen zona hastalığı, strese ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına bağlı oluşuyor.

Zonanın tekrarlayabildiğini söyleyen Uzman Dr. Nilsu Salih, “Virüs, bağışıklık sisteminde ömür boyu uykuya yattığı için bağışıklık her düştüğünde, çok sık olmasa da tekrarlayabiliyor. Bunun en büyük tetikleyicisi sıkıntı, stres. Onun dışında, bağışıklık düşüren hastalıklar” dedi. Kronik stres faktörlerinin zonayı tetiklediğini ve psikoloğa danışmanın da tedavide yardımcı olabileceğini dile getiren Uzman Klinik Psikolog Kübra Bozkurt ise, “Psikolojik şikayetlerin yanı sıra bağışıklık sistemi de zayıfladığı için hastaların fiziksel şikayetlerinin arttığını görüyoruz. Zona da bağışıklık sistemine bağlı bir hastalık olduğundan fiziksel şikayetler arasında” diye konuştu.

Etiketler : gece yanığı zona stres sağlık Kübra Bozkurt
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