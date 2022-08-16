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16 Ağustos 2022 Salı 07:15:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2022 Salı 07:17:00

Zika virüsünde ölüm çok nadir görülüyor

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Doç. Dr. Vuslat Keçik Boşnak, Zika virüsü hastalığında ölümün çok nadir görüldüğünü belirtti.

Son günlerde tekrardan gündeme gelen Zika Virüs Hastalığına dikkat çeken Doç. Dr. Vuslat Keçik Boşnak, bu hastalıkta ölümün çok nadir görüldüğünü belirterek, vatandaşları virüse karşı uyardı. Genellikle yurtdışı ziyareti sırasında virüse maruz kalan insanlarda döndükten sonra hastalık bulguları başladığını belirten Boşnak, "Hastalığın en yaygın bulguları, hafif ateş, döküntü, konjonktivit, kas ve eklem ağrısı, halsizlik veya baş ağrısıdır. Bulgular genellikle 2-7 gün sürer. İnkübasyon süresi kesin olarak bilinmemekle birlikte 3-14 gün olarak kabul edilmektedir. İnsanlar genellikle hastaneye yatacak kadar hasta olmazlar. Bu hastalıkta ölüm çok nadir görülüyor. Zika Virüs Hastalığı riskli ülke ziyaretlerinde sivrisinek sokmalarından korunmak için vücutta açık yer kalmayacak şekilde mümkün olduğunca kapalı kıyafetlerin giyilmesi, konaklamak ve dinlenmek amacıyla kliması olan kapalı yerlerde veya kapı ve pencerelerinde sineklik olan yerlerde kalınmalıdır" şeklinde konuştu.

Etiketler : zika virüsü hastalık ölüm
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