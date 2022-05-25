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25 Mayıs 2022 Çarşamba 09:00:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2022 Çarşamba 09:00:00

Yapay zeka desteği ile meme kanserinde yüksek tanı mümkün

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Kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden olan meme kanserinin geliştirilen yeni uygulamalar ile teşhis ve tanısının kolaylaştığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Sevinç Özgür, "Yapılan araştırmalar radyolojide kullanılacak yapay zekanın geliştirilmiş karar destek sistemi ile daha yüksek bir tanı performansına sahip olduğunu gösteriyor" dedi.

Kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden olan meme kanserinin geliştirilen yeni uygulamalar ile teşhis ve tanısının kolaylaştığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Sevinç Özgür, "Yapılan araştırmalar radyolojide kullanılacak yapay zekanın geliştirilmiş karar destek sistemi ile daha yüksek bir tanı performansına sahip olduğunu gösteriyor" dedi. Yapay zeka kullanımının özellikle radyolojide iş verimliliğini arttıracağını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Sevinç Özgür, "Gelecekte derin öğrenme temelli yapay zeka sistemleri meme radyoloğunun günlük rutin işlerindeki verimliliği ve güven seviyesini artırarak, radyologların hastanın kliniğine daha çok yönelmesine olanak sağlayacak zamanı radyologlara kazandıracaktır. Radyologlar gözlerini imajlardan, yapay zeka uygulamaları ile geliştirilmiş karar destek sistemleri yardımı ile hastaya çevireceklerdir" diye konuştu.

Etiketler : Yapay zeka desteği Dr. Öğr. Üyesi Sevinç Özgür kanser türleri
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