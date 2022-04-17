Yanlış ayakkabı seçimi ayak ağrısına neden oluyor

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu, ayak ağrılarının kadınlarda erkeklere oranla 9 kat fazla görüldüğünü belirterek, "Aşırı kullanım veya tekrarlayan zorlanmalar kronik ayak bileği ve ayak ağrılarına yol açabilir" dedi. Barutçu şunları söyledi: "Aşırı kullanım veya tekrarlayan zorlanmalar kronik ayak bileği ve ayak ağrılarına yol açabilir. Ayak problemlerinde yaş yanında kadın cinsiyetin, obezitenin ya da osteoartrit, romatoid artrit ve diyabet gibi kronik hastalıkların da varlığı öne çıkmaktadır. İleri yaşlarda ayak problemleri günlük yaşam aktivitelerini etkilemekte, denge ve yürüme problemlerine, düşme riskinin artışına neden olarak yaşam kalitesini düşürmektedir."

