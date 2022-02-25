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25 Şubat 2022 Cuma 09:30:00 - Güncelleme:25 Şubat 2022 Cuma 09:30:00

Yağlı beslenme safra kesesi taşı yapıyor

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Gıdaların sindirimine yardımcı olan safra kesesinin çalışması bozulduğunda safra kesesi taşı ve iltihabının sık görülüp önemli bir sağlık sorunu ortaya çıkıyor.

Gıdaların sindirimine yardımcı olan safra kesesinin çalışması bozulduğunda safra kesesi taşı ve iltihabının sık görülüp önemli bir sağlık sorunu ortaya çıkardığını belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. A. Murat Koca, laparoskopik yani kapalı gerçekleştirilen ameliyat sonrasında hastaların normal hayata hızlıca dönebildiğini ifade ediyor. Çoğunlukla belirti vermeden oluşan safra kesesi taşının özellikle aşırı kilolu kişilerde, yeterli su tüketmeyenlerde, yağlı ve dengesiz beslenenlerde daha sık görüldüğüne dikkat çeken uzmanlara göre hamilelik de safra kesesi taşı oluşumunu artırabiliyor.

Etiketler : Yağlı beslenme Op. Dr. A. Murat Koca safra kesesi taş
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