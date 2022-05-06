VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan ve Aliyev açacak
AN VE ZAMAN “Özgenur Reyhan Güler”
DTÖ, Türkiye'yi haklı buldu
Vadeli İşlem Ve Opsiyon Piyasasında Açılış Seansı Çalışması
Suudi Arabistan'dan 2 yıl sonra ilk uçuş!
CHP'li Özgür Özel yine şaşırtmadı!
Kiracılar dikkat! Ev sahiplerinden yeni oyun
Rus petrolüne ambargoya Türkiye foErmülü!
Emekli ve memura müjde!
Rusya'yı kızdıracak iddia!
Acılı ailelerden HDP'ye "Kürtlük dersi"
Kuvvetli sağanak geliyor!
Böbrek taşı daha çok erkeklerin sorunu
Vücutta omega 3 ve omega 6 dengesi olmalı
Parkinson gençlerde de görülüyor
Meme kanserinde erken tanı uyarısı
Bahar alerjisinde asıl tehlike çiçeksiz bitkiler
Bağcılar'da yangın sonrası patlama meydana geldi
İngiltere sandığa gitti
İstanbul'da 449 düzensiz göçmen yakalandı
Ukrayna, Polonya, Estonya, Litvanya ve Letonya'dan iş birliği bildirisi
Bakan Akar Liberyalı mevkidaşıyla görüştü
PKK'nın Irak'ta yola döşediği mayın can aldı
BM: Ukrayna'da yaklaşık 12,8 milyon kişi yerinden edildi
06 Mayıs 2022 Cuma 07:38:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2022 Cuma 07:41:00

Vücutta omega 3 ve omega 6 dengesi olmalı

ABONE OL

Vücutta omega 3 ile omega 6 yağlarının belirli bir denge içerisinde olması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Murat Keklikoğlu, "Omega 6 yağları inflamasyon sürecinde rolü olan yağlardır ve yeterli miktarda omega 3 alımıyla dengelenmesi gerekir" dedi.

Vücutta omega 3 ile omega 6 yağlarının belirli bir denge içerisinde olması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Murat Keklikoğlu, "Omega 6 yağları inflamasyon sürecinde rolü olan yağlardır ve yeterli miktarda omega 3 alımıyla dengelenmesi gerekir" dedi. Günlük omega 3 ihtiyacının 1 gram ile 3-4 gram arasında değiştiğini kaydeden Keklikoğlu, her takviye gibi omega 3 alımında da mutlaka hekime danışılması gerektiğine vurgu yaptı. Keklikoğlu, omega 3 yağ asitlerinin inflamasyonu güçlü bir şekilde önlemesinin yanı sıra beyin ve sinir sisteminin yapısı için büyük öneme sahip olduğunu bildirdi. Omega 3'ün yeterli miktarda alınmaması durumunda birçok kronik hastalığın ortaya çıkma riskinin arttığını söyleyen Keklikoğlu, "Omega 3 yağ asitleri, kimyasal olarak uzun zincirli yağ asitleridir. Genel iyilik hali için en önemlileri EPA ve DHA yağ asitleridir. EPA ve DHA'nın anne sütünde, alglerde (su yosunu), balıklarda, otla beslenen mera hayvanlarının etlerinde mevcuttur. EPA ve DHA insan vücudunda ALA'dan (Alfa-Linolenik Asit) yapılabilmektedir. Ancak üretimi yeterli olmayabilir. ALA en fazla keten tohumu, chia, haşhaş, semizotu, kabak çekirdeği ve cevizde bulunur" ifadelerini kullandı.

Etiketler : omega 3 ve omega 6 EPA ve DHA yağ asitleri ALA'dan (Alfa-Linolenik Asit)
Disiplinli yaşıyorum

Disiplinli yaşıyorum
Eliz rolü benim tam tersim

Eliz rolü benim tam tersim
Aman çocuklar duymasın!

Aman çocuklar duymasın!
Sadece sen!

Sadece sen!
Bayramda karavan tatili

Bayramda karavan tatili
Ameliyat oldu

Ameliyat oldu
Kadro tamamlandı

Kadro tamamlandı
Şarkıya inandım

Şarkıya inandım
Sosyal yardım ödülü

Sosyal yardım ödülü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER