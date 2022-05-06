Vücutta omega 3 ve omega 6 dengesi olmalı

Vücutta omega 3 ile omega 6 yağlarının belirli bir denge içerisinde olması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Murat Keklikoğlu, "Omega 6 yağları inflamasyon sürecinde rolü olan yağlardır ve yeterli miktarda omega 3 alımıyla dengelenmesi gerekir" dedi. Günlük omega 3 ihtiyacının 1 gram ile 3-4 gram arasında değiştiğini kaydeden Keklikoğlu, her takviye gibi omega 3 alımında da mutlaka hekime danışılması gerektiğine vurgu yaptı. Keklikoğlu, omega 3 yağ asitlerinin inflamasyonu güçlü bir şekilde önlemesinin yanı sıra beyin ve sinir sisteminin yapısı için büyük öneme sahip olduğunu bildirdi. Omega 3'ün yeterli miktarda alınmaması durumunda birçok kronik hastalığın ortaya çıkma riskinin arttığını söyleyen Keklikoğlu, "Omega 3 yağ asitleri, kimyasal olarak uzun zincirli yağ asitleridir. Genel iyilik hali için en önemlileri EPA ve DHA yağ asitleridir. EPA ve DHA'nın anne sütünde, alglerde (su yosunu), balıklarda, otla beslenen mera hayvanlarının etlerinde mevcuttur. EPA ve DHA insan vücudunda ALA'dan (Alfa-Linolenik Asit) yapılabilmektedir. Ancak üretimi yeterli olmayabilir. ALA en fazla keten tohumu, chia, haşhaş, semizotu, kabak çekirdeği ve cevizde bulunur" ifadelerini kullandı.