Virüs aşısı 'yalancı güven' oluşturmasın

Prof. Dr. Faruk Aydın "Aşı olduk diye maske ve hijyen kurallarından vazgeçmemeliyiz. Toplumun büyük bölümü aşılanana kadar mutlaka kurallara riayet etmeyi sürdürmeliyiz" dedi. Prof. Dr. Faruk Aydın, “Toplumun büyük bölümü aşılanana kadar maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmeyi sürdürmeliyiz. Aşılamanın başlamasıyla 'yalancı güven' oluşabilir, o nedenle de kuralların ihmal edilmesi gibi bir duruma başvurulabilir. Vatandaşlarımız sakın ola böyle bir düşünceye kapılmasınlar. Sağlık Bakanlığımız 'artık yaşamı normal şekilde sürdürebiliriz' deyinceye kadar, kurallara mutlaka uymalıyız” diye uyardı.