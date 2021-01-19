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19 Ocak 2021 Salı 03:52:00 - Güncelleme:19 Ocak 2021 Salı 03:52:00

Virüs aşısı 'yalancı güven' oluşturmasın

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Uzmanlar, koronavirüse karşı aşılama çalışmalarının başlamasıyla insanlarda 'yalancı güven' oluşabileceğini belirtti.

Prof. Dr. Faruk Aydın "Aşı olduk diye maske ve hijyen kurallarından vazgeçmemeliyiz. Toplumun büyük bölümü aşılanana kadar mutlaka kurallara riayet etmeyi sürdürmeliyiz" dedi. Prof. Dr. Faruk Aydın, “Toplumun büyük bölümü aşılanana kadar maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmeyi sürdürmeliyiz. Aşılamanın başlamasıyla 'yalancı güven' oluşabilir, o nedenle de kuralların ihmal edilmesi gibi bir duruma başvurulabilir. Vatandaşlarımız sakın ola böyle bir düşünceye kapılmasınlar. Sağlık Bakanlığımız 'artık yaşamı normal şekilde sürdürebiliriz' deyinceye kadar, kurallara mutlaka uymalıyız” diye uyardı.

Etiketler : Faruk Aydın aşı maske mesafe hijyen koronavirüs
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