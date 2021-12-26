Omicron'un en belirgin özellikleri hangisi?

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26 Aralık 2021 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:26 Aralık 2021 Pazar 16:00:00

Uzmanlar Omicron varyantının yeni semptomu açıklandı!

Kaynak: NTV

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Türkiye de dahil olmak üzere tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Omicron varyantının vakaları küresel olarak artıyor. İngiltere'de yapılan bir araştırma, Omicron'un; öksürük, boğaz ağrısı ve ateş gibi bilinen semptomlarının arasına bir yenisini daha ekledi. Araştırmacılar, halk sağlığı yetkililerinden Omicron varyantı semptomlarının güncellenmesini istedi. İşte Omicron'un tüm güncel semptomları...

Türkiye de dahil olmak üzere en az 100 ülkede tespit edilen corona virüsün Omicron varyantının vakaları küresel olarak artıyor. İngiltere'de yapılan bir araştırma, Omicron'un; öksürük, boğaz ağrısı ve ateş gibi bilinen semptomlarının arasına yenisini ekledi. Araştırmacılar, halk sağlığı yetklilerinden Omcron varyantı semptomlarının güncellenmesini istedi.

İşte Omicron varyantının güncel tüm semptomları...

İngiltere'da yapılan yeni bir çalışma, corona virüsün Omicron varyantının soğuk algınlığı semptomlarına sahip olduğunu ve parainfluenza virüsüne benzediğini gösterdi.

Bununla birlikte, şimdiye kadar Omicron'un, corona virüsün önceki versiyonlarına kıyasla az şiddetli semptomlara neden olduğu düşünüldü. Ancak, çalışma, Omicron varyantının neden olduğu yeni bir Covid-19 semptomu ortaya çıkardı: şiddetli gece terlemeleri.

Omicron varyantı, dünya genelinde hızla yayılmaya devam ederken, İngiltere'deki bilim insanları, semptomların soğuk algınlığı semptomları ile eşleştiğini açıkladı. Ayrıca İngiliz hükümetini Covid-19 hastalığına ilişkin halk sağlığı politikası kapsamında daha fazla sayıda semptom eklemeye çağırdılar.

İŞTE EN YAYGIN SEMPTOMLAR

Diğer taraftan, bildirilen en yaygın semptomlar arasında gece terlemelerinin yanı sıra burun akıntısı, baş ağrısı, yorgunluk, hapşırma ve boğaz ağrısı da bildirildi.

IncellDx adlı bilim şirketinin yaptığı çalışma kapsamında, semptom bildirim uygulaması ZOE kullanılarak, Londra'daki teyit edilmiş Omicron vakaları analiz edildi. Ayrıca, kullanıcıların sadece yarısı klasik üç semptom (ateş, öksürük veya koku veya tat kaybı) bildirdi.

Bilimsel danışmanlardan oluşan bir komite de geçen Perşembe günü bu analizi destekledi ve koku veya tat kaybının daha az bildirildiğini söyledi.

Araştırmaya öncülük eden Dr Bruce Patterson, önceki varyantlara kıyasla Omicron'da çok fazla tat ve koku kaybı görülmediğini belirterek, diğer corona virüs varyantlarında olduğu gibi, Omicron'dan etkilenen hastalarda da yorgunluğun mevcut olduğunu ekledi.

Öte yandan, Dr. Patterson, Omicron'un parainfluenza adı verilen bir soğuk algınlığı virüsüne benzediğini söyledi.

100'DEN FAZLA ÜLKEDE TESPİT EDİLDİ

Omicron, 24 Kasım'da Güney Afrika'daki örneklerde tespit edildi. O zamandan beri aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 100'den fazla ülkede doğrulandı.

Aynı zamanda yeni varyantın aşılara ve ilaçlara daha dirençli hale gelmesine neden olan başak proteininde 37 mutasyona sahip.

Etiketler : Omicron korona belirti Güney Afrika
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