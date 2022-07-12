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12 Temmuz 2022 Salı 08:30:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2022 Salı 08:30:00

Uyku apnesi hipertansiyon nedeni

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Düzenli uykunun insan sağlığı için kritik bir öneme sahip olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mücahit Gür, uyku bozukluğunun baş ağrısı, baş dönmesi, unutkanlık, çabuk sinirlenmek, odaklanma güçlüğü, yorgunluk gibi sorunlara yol açtığını söyledi.

Düzenli uykunun insan sağlığı için kritik bir öneme sahip olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mücahit Gür, uyku bozukluğunun baş ağrısı, baş dönmesi, unutkanlık, çabuk sinirlenmek, odaklanma güçlüğü, yorgunluk gibi sorunlara yol açtığını söyledi. Dr. Gür, uyku apne sendromunun oksijen seviyesinin düşmesine, damar fonksiyonlarını etkileyerek zamanla sistemik hipertansiyon oluşmasına neden olabileceğini ve bu sebeple kalp - damar hastalıkları, beyin-damar hastalıkları, obezite ve hipertansiyon sorunu olan kişilerin tedavi edilmesi gerektiğini belirtti.

Etiketler : Uyku apnesi obezite beyin-damar hastalıkları
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