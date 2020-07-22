Türk bilim insanlarından koronavirüs ile ilgili önemli çalışma

239 koronavirüs hastasıyla görüşüldü, 83'ünde nörolojik yani beyine bağlı şikayetler saptandı.

Alanında ilk olan çalışma, uluslararası tanınırlığı olan bir dergide yayımlandı.

"Üçte bir hastada nörolojik bulguların ön planda olduğunu gördük"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği İdari Sorumlusu Doç. Dr. Ömer Karadaş, "Hastalarla yüz yüze dediğimiz prospektif çalışma bunuda gururla söylüyorum, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi olarak bizim tarafımızdan yapıldı. Neurological Sciences dergisinde de yayınladık biz bunu ve burada da biz üçte bir hastada gerçekten nörolojik bulguların çok ön planda olduğunu gördük" dedi.

Bu hastaların yüzde 36'sı hastaneye sadece beyine bağlı bulgular nedeniyle başvurdu. Çalışmaya göre en sık görülen nörolojik şikayet yüzde 33 ile baş ağrısı.

"EN FAZLA BAŞ AĞRISINI GÖRDÜK"

Karadaş bu konuyla ilgili şunları söyledi:

"En fazla baş ağrısını gördük, özellikle frontal dediğimiz ön tarafta iki taraflı baş ağrıları çok sıktı. Bunun dışında yine bilinç bozukluğu yapan durumlar, beyin damar hastalığı yapan durumlar. Ağır olan, yutmayla ortaya çıkan veya çiğnemeyle ortaya çıkan ağrılar çok fazlaydı bu hastalarda, yine kas sistemini, sinir sistemini etkileyen durumlarla da karşılaştık."

Türk bilim insanlarının yaptığı çalışmayla vakalar daha kolay saptanacak

Nörolojik şikayetleri olan hastaların, tedavi süresinin daha fazla olduğu sonucuna da varıldığını belirten Karadaş, bu şikayeti olan hastaların klinik gidişatının ağır ve bulaştırıcılığının da daha fazla olduğunu söyledi.

Türk bilim insanlarının yaptığı bu çalışmayla koronavirüs vakalarının daha kolay saptanabileceği belirtiliyor.