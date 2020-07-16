  • BIST
    118808
  • Dolar
    6,8587
  • Euro
    7,8418
  • Altın
    398,1310
İstanbul
18 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
CAS'ta duruşması yapıldı! Trabzonspor için karar...
Güney Sudan'da yardım çalışanları yine hedef oldu
Nesli tükenmekte olan 'saz horozu' Giresun'da görüntülendi
Türk bilim insanı geliştirdi... Bir ülkede daha test edilmeye başlanacak
Çavuşoğlu Azerbaycan'ın yeni Dışişleri Bakanını tebrik etti
Gururla giydiği üniforması nikah kıyafeti oldu
Marmara Bölgesi için kritik uyarı... 7.6 şiddetinde deprem gelecek! Hazırlıklı olmalıyız
Şeyh Raid Salah: Ayasofya'nın ibadete açılması Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının başlangıcıdır
Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 370'e çıktı
MSB'den flaş açıklama: 2 terörist artık etkisiz
AK Partili Tevfik Göksu CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a yaptığı zararı sıraladı!
ABD'de korkutan rakam! Sayı 140 bini aştı
Dosta güven düşmana korku! Türk F-16'ları sınırda uçtu
Rusya lideri Putin açıkladı: İşsiz sayısı yüksek kalmaya devam ediyor
Bakan Fahrettin Koca: Sağlık ekiplerinin müdahale şansı olmadı
Sultan Sazlığı'nda siyah flamingo heyecanı
Kurban Bayramı yaklaşıyor hayvan pazarlarında hareketlilik başladı
Bolu Valisi Ahmet Ümit: Testlerde oran yüzde 10'lara tırmanmış durumda
Süper Lig'de yeni isim... Alanyaspor'dan orta sahaya transfer
Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı
NASA astronotları uzay yürüyüşüne çıktı
İran'da korkutan gelişme... 23 günlük bebek koronadan yaşamını yitirdi
İnsan Hakları İzleme Örgütü Yunan'ın barbarlığını tescilledi: Zorla geri gönderiyorlar
Terörden temizlendi! 25 yıl sonra tarım yapılıyor
16 Temmuz 2020 Perşembe 17:52:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2020 Perşembe 17:57:00

Türk bilim insanı geliştirdi... Bir ülkede daha test edilmeye başlanacak

ABONE OL

Almanya'da Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firmasının geliştirdiği Kovid-19 aşı adayı, Almanya ve ABD'nin ardından Çin'de insanlar üzerinde test edilmeye başlanacak.

Almanya'da Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayı, Almanya ve ABD'nin ardından Çin'de insanlar üzerinde test edilmeye başlanacak.

"Clinical Trials Arena" internet sitesinde yer alan habere göre, merkezi Şanghay'da bulunan Fosun Pharma ilaç şirketi, "BNT162b1" adlı aşı adayının birinci aşama klinik denemeleri için Çin Ulusal Tıp Ürünleri İdaresinden (NMPA) onay aldı.

Çin'de geliştirmek ve seri üretmek üzere aşı adayının lisansını alan şirket, 30 binden fazla deneğin katılacağı 2. ve 3. aşama klinik denemelere bu ay sonunda başlamayı hedefliyor.

Ribo Nükleik Asit (MRNA) temelli aşı, 18 yaş ve üzeri kişilerde Kovid-19'a karşı bağışıklık oluşturmayı amaçlayan bir koruyucu bileşen içeriyor.

Aşı adayı daha önce Almanya'da ve ABD'de insanlar üzerinde test edilmeye başlanmıştı. Az sayıda denekle yürütülen 1. aşama denemelerde aşının güvenli olduğu ve deneklerde bağışıklık uyandırmayı başardığı bildirilmişti.

Almanya'nın Mainz kentinde 2008’de kurulan BioNTech şirketi, kanser de dahil olmak üzere bazı hastalıklara yönelik ilaç geliştirmek için çalışmalar yapıyor. BioNTech, Ekim 2019'da hisselerini ABD’de Nasdaq borsasında halka arz etmiş, 150 milyon dolar yatırım toplamıştı.

Şirket Kovid-19 aşı adayını geliştirmek ve seri üretmek üzere Amerikan ilaç devi Pfizer ve Çinli Fosun Pharma ile ortaklık anlaşmaları yapmıştı.

KLİNİK DENEMELER 3 AŞAMADA YAPILIYOR

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.

Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.

İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor.

Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

23 AŞI ADAYI KLİNİK DENEME AŞAMASINDA

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 15 Temmuz itibarıyla Kovid-19'a karşı 23 aşı adayı klinik öncesi geliştirme aşamasında, 140 aşı adayı ise klinik deneme aşamasında bulunuyor.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelinde vaka sayısı 13 milyon 700 bini aşarken, 587 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER