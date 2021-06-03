Tatlıyı balla da yapsan toz şekerle de aynı kalori

Uzmanlar, şekerin yiyeceklerde doğal olarak bulunabilen ya da sonradan eklenen karbonhidratlar olduğunu, bunun sütte, meyve ve sebzelerde doğal olarak bulunduğunu belirterek, şekerin korkulması değil, kontrol edilmesi gereken bir gıda olduğunu söyledi. Tamamen şekersiz beslenmenin hiçbir otorite tarafından önerilmediğini dile getiren Prof. Dr. Murat Baş, "Doğal şeker, bir meyvenin tadını veren şekerken, eklenmiş şeker de diyelim ki bir sütlaç yapıyoruz, bu sütlaca eklediğimiz şekeri ifade ediyor. Burada önemli olan miktar. Yani porsiyon kontrolü ve miktar aslında en önemli şey. Bu her şey için geçerli, sadece şeker için değil. Tükettiğimiz bütün yiyecek ve içeceklerde porsiyon kontrolü aslında önem kazanıyor. O yüzden de şöyle bir algı var 'Ben toz şekeri çıkarıp yerine esmer şeker ya da bal eklersem daha iyi bir şey yapıyorum.' Halbuki nihayetinde her bir gram şekerin enerji değeri 4 kalori. Yani bu ister baldan gelsin ister pekmezden ister toz şekerden ister esmer şekerden hiçbir şekilde fark etmiyor" dedi.

