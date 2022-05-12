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12 Mayıs 2022 Perşembe 07:47:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2022 Perşembe 07:47:00

Tablet ve telefonlar boyun düzleşmesi nedeni

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Günümüzde teknolojik imkânların artması ve hareketsiz yaşam tarzı, birçok kişinin boyun ağrısı çekmesine neden oluyor.

Günümüzde teknolojik imkânların artması ve hareketsiz yaşam tarzı, birçok kişinin boyun ağrısı çekmesine neden oluyor. Boyun ağrısının en sık görülme nedeninin ise 'Boyun Düzleşmesi' oluyor. Boyun düzleşmesi konusunda vatandaşları sıkça uyaran uzmanlar, yaşam tarzının değiştirilmesi gerektiğini vurguluyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Beyhan Yenerkol omurgayı oluşturan 33 omurun 7'sinin boyun bölgesinde bulunduğunu ve yüksek hassasiyetin olduğunu belirtti. Boyun düzleşmesinin en büyük nedeninin duruş bozukluğu olduğunun altını çizen Yenerkol, "Bozuk duruş, meslek koşullarından, tekrarlayan hareketlerden, bilgisayar veya telefona uzun süreli bakmaktan kaynaklanabilir. Düzleşmede stresin de büyük katkı payı vardır. Stres özellikle boyun adalelerinde kasılmaya neden olarak zamanla adaleleri zayıflatır. Bu adalelerin zayıflaması boyun omurlarını yeterince kavrayamadığı için boyunda düzleşmeye sebep olur. Bunların dışında yaş ile birlikte belirginleşen kireçlenmeler, doğumsal omurga bozuklukları da düzleşmeye neden olabilir" dedi.

Etiketler : Tablet ve telefonlar Uzmanı Dr. Beyhan Yenerkol boyun düzleşmesi
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