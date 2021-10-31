‘Süper Grip'te antibiyotik kullanımı zirve yaptı

Uzmanların yaptığı 'süper grip' uyarısı sebebiyle antibiyotik kullanımının artışı yine gündemin ilk sıralarında. Dr. Koray Akay, "Hızlı bulaşan ve bağışıklık sistemini zayıflatan süper gribe karşı yetişkin ya da çocuklar için antibiyotik kullanımı muhakkak hekimlere danışarak olmalı. Çünkü Türkiye, gereksiz ve bilinçsiz yere tüketim sebebiyle antibiyotik kullanımında Avrupa birincisi. Özellikle çocuklarda bakterilere karşı direncin azalması ve iyileşemeyen hastaların, geçmeyen hastalıkların çığ gibi büyümesi, bu uygulamaya geçilmesinin başlıca nedeni" dedi. Antibiyotiklerin, mutlaka gerekli durumlarda kullanılmasını ifade eden uzmanlar, kişilerin sık kullanmaları nedeniyle, asıl gerekli olabilecek acil durumlarda antibiyotiklerden faydalanamamalarının da bir diğer önemli sorun olduğunu belirtiyorlar.



Antibiyotik nedir?

Antibiyotikler, maya, küf, mantar, yosun gibi canlı varlıklardan elde edilen ve bakteriler için öldürücü olan ya da üremesini durduran kimyasal maddelerdir. Bu maddeler sadece bakterilere karşı etkili olup, virüslere karşı etkili değillerdir.

Antibiyotik ne değildir?

Antibiyotikler virüslere bağlı enfeksiyonları tedavi edemez. Ateş düşürmez, uygun dozda kullanıldığında hastalığın kaynağı olan enfeksiyonu yok ettiği için ateşin düşmesini sağlar. Soğuk algınlığı ve grip çoğunlukla kendi kendine iyileşebilen hastalıklardır ve antibiyotik alımını gerektirmez. İyi bir bağışıklık sistemi bu tür hastalıkları yenebilir. Antibiyotik ağrıyı dindirmez, burun akıntısını ve öksürüğü hafifletmez. Grip ve soğuk algınlığının diğer kimselere bulaşmasını engellemez.

Antibiyotik direnci nedir?

Antibiyotiklerin doğru olmayan şekilde kullanılması, bakterilerin sonraki ilaç tedavilerine karşı direnç göstermesine neden olabilir. Antibiyotik direnci, bakterilerin herhangi bir antibiyotiğin varlığına rağmen üreyebilmesi ve enfeksiyon yapabilmesidir. Vücutta bu direnç geliştiğinde, bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde antibiyotikler etkili olamaz. Bu da, başka bir durumda dirençli bakteriye yakalanma riski olan herkes için tehlike oluşturmaktadır.