Soğuk algınlığının ilacı zencefil

Bronşit, faranjit ve grip gibi kışhastalıklarına çare olan zencefil, ağrıları da dindiriyor.



Sağlık deposu zencefil, çok iyi bir yangı önleyici, iltihap giderici bir maddedir. Örneğin; romatizmalı hastalıklarda kullanılan ürünleri vardır. Zencefil karışımıyla hazırlanmış formülleri de bitkisel tedavide sıkça kullanılır. Ağrıları dindirici etkisi de olan zencefil, yangı giderme özelliği sayesinde birçok iltihaplı durumun tedavisinde kullanılabilir. Kan şekerini düşürdüğü de bilinmektedir. Mide asidini ve safrayı artırır. Bitkisel tedavi uzmanları zencefilin faydalarını şu şekilde sıralıyor: Mide bulantısına iyi gelir. Özelliklehamilelerin bulantısını gidermek için kullanılabilir. Şişkinlik ve kolik gibisindirim problemlerine iyi gelir. Öksürük, grip ve soğuk algınlığında kullanılır. Solunum yolları hastalıklarında tüketilir. Isıtıcı etkiye sahiptir. Metabolizmayı hızlandırır.

ÇAYI NASIL YAPILIR?

Taze zencefili çok ince olarak dilimleyin. Ne kadar ince dilimlerseniz zencefilin aromasını o kadar çok alabilirsiniz. Dilimlediğiniz zencefilleri kaynar suyun içine atın. Ardından portakal ve limonları da dilimleyin. Portakal zencefilin sert tadını yumuşatıp kendi şekerini de verdiği için çok güzel bir tat oluşturur. Limon ve portakalları da suyun içerisine koyarak 5 dakika beklettikten sonra içebilirsiniz.