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20 Kasım 2020 Cuma 15:45:00 - Güncelleme:20 Kasım 2020 Cuma 15:44:00

Soğuk algınlığının doğal ilacı: Cennet hurması

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Trabzon hurması olarak da bilinen cennet hurması, Karadeniz'in yanı sıra Adana ve Hatay'da bolca yetişiyor.

Tam bir kış meyvesi olan cennet hurmasını soğukların sebep olduğu hastalıklardan korunmak için tüketmek gerekiyor. İçinde A, C, B1, B2, B3 vitaminleriyle protein, karbonhidrat, fosfor, kalsiyum, selüloz, demir, sodyum, potasyum, magnezyum ve tanen barındırır. Özellikle A vitamini açısından zengin bir besindir. Cennet hurmasının tansiyonu dengeleyici etkisi olduğunu belirten beslenme uzmanları “Mide dostu olan cennet hurması, gastrit sorunu olanlara tavsiye edilir. Mideye kuvvet verir. Bağışıklık sistemini güçlendirerek kışın sebep olabileceği soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara karşı savaşır” dedi.

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