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09 Temmuz 2023 Pazar 08:15:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2023 Pazar 08:15:00

Skolyoz ağrıları uyku kalitesini düşürüyor

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Skolyoz, ciddi duruş bozukluklarına neden oluyor.

Omurganın açısal deformitesi olarak tanımlanan skolyoz, ciddi duruş bozukluklarına neden oluyor. Skolyoz farkındalık ayı nedeniyle Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Berhan Bayram, "Skolyoz birçok sistemi aynı anda etkiliyor. Etkilediği sistemlerden bir tanesi de solunum sistemidir. İleri derecede skolyozun akciğer yetmezliği ile direkt ilişkisi bulunuyor. Skolyozla ilişkili akciğer patolojilerinin çoğu günlük aktivitelerde fark edilmezken, yoğun fiziksel aktivite dönemlerinde ise hastanın hissedeceği boyuta ulaşıyor. Bu durum uykuyu da etkileyebiliyor" dedi. Uzm. Dr. Bayram, "Ağrı veya akciğer yetmezliği ile ilgili uyku problemlerini azaltmak için ilk olarak, eğriliği multidisipliner olarak ele alıp uygun fizik tedavi yöntemlerle şikayetleri azaltmak gerekir. Skolyozun medikal tedavisine ek olarak bu kişilere en iyi yatağı ve uyku yardımcılarını seçmek çok önemli olduğundan, bu hastalarda atletik yatak kullanımının faydalı olacağını düşünüyorum. Atletik Yatak, skolyoz hastalarının ağrılarının azaltılmasına destek olduğu için uyku kalitesini artırıyor" diye konuştu.

Etiketler : skolyoz duruş bozuklukları uyku ağrı omurga
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