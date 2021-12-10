Siyatik bel ağrısı da yapar

Bacağın duyu ve motor fonksiyonlarını sağlayan siyatiğin belin son omurlarında sinirin sıkışmasına siyatik ya da siyatik ağrısı denir. Siyatik ağrısının genellikle hafif şiddette başladığını ve zaman içerisinde şiddetinin arttığını belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Türkan Uslu, "Şiddetli geçen siyatik vakalarında bacak güç kaybeder, bilek ve diz refleksleri azalır. Kişi bacağını ne kadar yukarı kaldırırsa ağrı da o kadar artar" dedi. Siyatik ağrısı, genellikle fıtıklaşan bir diskten dolayı başlasa da başka nedenlerden dolayı da oluşabilir. Dr. Türkan Uslu, "Uzun süre hareketsiz kalmak siyatik sinir ağrısına yol açabilir. Uzun süre oturmayı gerektiren meslek gruplarında siyatik daha fazla görülür. Aşırı kiloya sahip olmak vücut ağırlığının omurga üzerinde stres yaratmasına yol açar. Dolayısıyla bu durum siyatik oluşumunu tetikler" diye konuştu.