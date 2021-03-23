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23 Mart 2021 Salı 14:15:00 - Güncelleme:23 Mart 2021 Salı 14:15:00

Sinovac aşısı çocuklarda etkili ve güvenli

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CoronaVac'ın 3-17 yaş arasındaki çocuklardan oluşan 550'den fazla deneğin katıldığı klinik çalışmalarında 3 ve 6 yaşındaki iki çocukta yüksek ateş görüldüğü, diğer deneklerin hafif semptomlar gösterdiği açıklandı.

Çinli firma Sinovac, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı CoronaVac'ın 3 ila 17 yaşlarındaki çocuklarda "etkili ve güvenli" olduğunu bildirdi.

Sinovac'ın Tıbbi Direktörü Gıng Zıng yaptığı basın toplantısında, erken ve orta aşamadaki klinik çalışmalara 550'den fazla deneğin katıldığını kaydetti.

Sonuçlara göre, aşının 3 ila 17 yaşlarındaki çocuklarda etkili ve güvenli olduğunu belirten Gıng, aşı denemeleri sırasında 3 ve 6 yaşındaki iki çocukta yüksek ateş görüldüğünü, diğer deneklerin hafif semptomlar gösterdiğini söyledi.

Çin de dahil olmak üzere dünya çapında 70 milyondan fazla Sinovac aşısı yapıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'in Sinovac aşısının acil kullanımına ilişkin onayın mart sonuna kadar verileceğini açıklamıştı.

Etiketler : Sinovac koronavirüs aşı çocuk
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