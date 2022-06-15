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15 Haziran 2022 Çarşamba 08:00:00 - Güncelleme:15 Haziran 2022 Çarşamba 08:00:00

Sigarayı bırakırken ilk gün önlemleri

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Dünya genelinde yaklaşık 1,3 milyar insan sigara kullanıyor. Bu da tütünü, önlenebilir hastalık ve hayati risk nedenleri arasında ön sıralara yerleştiriyor.

Dünya genelinde yaklaşık 1,3 milyar insan sigara kullanıyor. Bu da tütünü, önlenebilir hastalık ve hayati risk nedenleri arasında ön sıralara yerleştiriyor. Dünyada her yıl sigaraya bağlı hastalıklardan yaklaşık 5 milyon kişi, ülkemizde ise 100.000 kişi hayatını kaybediyor. Yine bu şekilde sigara kronik hastalıklara neden olduğu için hayat kalitesini düşürüyor ve yüksek sağlık harcamalarına yol açıyor. Sigara kullanımı bir alışkanlık değil, bir madde bağımlılığı olarak tanımlanıyor. Doç. Dr. Sinem İliaz, sigarayı bırakmaya karar verdiğiniz gün yapmanız gereken ilk gün önlemlerini sıraladı:

Evinizdeki bütün sigaralardan kurtulun.

Küllük, çakmak ve kibritlerinizden kurtulun.

Elbiselerinizin ceplerinde, dolaplarda ya da arabanızda sigara arayın ve onlardan kurtulun.

İş yerinizdeki bütün sigaralardan, kül tablalarından ve çakmaklarınızdan kurtulduğunuzdan emin olun.

Kendinize iyi davranın. Beğendiğiniz bir yemek yiyin. Bir film seyredin. Uzun bir duş alın. Kafanızı sigaradan uzaklaştıracak şeyler yapın.

Arkadaşlarınıza, ailenize ve iş arkadaşlarınıza sigarayı bıraktığınızı söyleyin.

Sigarayı bırakma nedenlerinizi tekrar düşünün. Sigarayı bırakmanıza kim yardım edecek? Sigarayı bırakmakla kendinizi nasıl ödüllendireceksiniz? Sigara içmek yerine ne yapacaksınız?

Etiketler : Sigarayı bırakırken ilk gün önlemleri sigara bırakma
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