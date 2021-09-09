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09 Eylül 2021 Perşembe 07:30:00 - Güncelleme:09 Eylül 2021 Perşembe 07:35:00

Şeker hastalarına doğal ilaç önerisi

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Vücudun şeker metabolizmasında olumlu etki sağlayan 'çaşır otu' diyabetlilere ilaç oluyor.

Bitkisel tedavi uzmanları, "Çaşır bitkisinin iştah açıcıdır ve şeker hastaları da genellikle çaşır bitkisinin suyunu ve bitkisini kullanırlar. Bağırsakları çalıştırır. En önemlisi de vücudun şeker metabolizmasında önemli rol oynar" diyor. Bilimsel kaynaklara göre çaşır; uyarıcı ve gaz söktürücü etkilerinden dolayı anason meyvesi yerine kullanılıyor. Kökün kimyasal yapısında bulunan gummi-resinanın bağırsaklardan kurt düşürücü etkisi tespit edildi. Hayvan yaralarında oluşan kurtları öldürmek için de toz halinde yaraların üzerine konulduğu, bu bitkilerden izole edilen kumarinlerin birçoğunun kalp adalelerini kuvvetlendirdiği ve kalp çevresindeki damarlarda daralma ya da tıkanmayı önlediği saptandı.

Etiketler : şeker hastaları çaşır bitkisi diyabet sağlık haberleri
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