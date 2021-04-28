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28 Nisan 2021 Çarşamba 09:00:00 - Güncelleme:28 Nisan 2021 Çarşamba 09:00:00

Sahursuz oruç tutmak bağışıklığı düşürür

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Uzmanlar sahura kalkmadan oruç tutmanın bağışıklık sistemini savunmasız bırakabileceğine dikkat çekti.

Uzmanlar sahura kalkmadan oruç tutmanın bağışıklık sistemini savunmasız bırakabileceğine dikkati çekerek, "Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak için, taze sebzelere ve meyvelere iftar ve sahur sofralarında mutlaka yer vermeliyiz" ifadesini kullandı. Özellikle Ramazan ayında probiyotiklerden yoğurt ve kefir gibi besinlerin mutlaka tüketmesi gerektiğine vurgu yapan Diyetisyen Gizem Gençyürek, "Et, yumurta, balık gibi kaliteli protein kaynakları beslenmemizde yer almalı. İyi C vitamini kaynağı olan kırmızı kapya biber, maydanoz, limon, portakal gibi besinleri sahur ve iftar sofralarına mutlaka eklemeliyiz" ifadesini kullandı.

Etiketler : ramazan sahur koronavirüs bağışıklık
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