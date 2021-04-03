Saç bakımı yapmak isterken kel kalmayın

Saç dökülmelerine karşı uygulanan maskelerin bilinçsiz kullanımının daha büyük sorunlara yol açabileceğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Yardımcı, "Uzman olmayan kişiler tarafından önerilen saç bakım ürünlerinin kullanımını kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Doğal diye yapılan saç maskeleri başta saçlı deri olmak üzere kulaklarda, göz kapaklarında, yüzde ve boyunda alerjik durumlara sebep olabilir hatta kalıcı saç kaybıyla sonuçlanabilir" dedi. Dr. Gürkan Yardımcı, "Yaklaşık bir aydan uzun süren ve günde 100 adetten daha fazla saç telinin döküldüğü her durumda mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır. Yapılacak her tedavi kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir. Hastanın yaşı ve cinsiyeti, dökülmenin süresi, eşlik eden hastalıkların varlığı, aile öyküsü gibi bazı önemli etkenler mutlaka değerlendirilmelidir. Kalıcı saç kaybı ile sonuçlanmayan durumlarda tedavi ne kadar erken ve doğru bir şekilde uygulanırsa saç dökülmesi de hızlı bir şekilde iyileşecektir" diye konuştu.

