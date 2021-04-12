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12 Nisan 2021 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:12 Nisan 2021 Pazartesi 08:30:00

Ramazan'da sağlıklı uyku önerisi 2 saat erken yatın

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Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, ramazan ayında sağlıklı uyku için normal günlerden 1-2 saat daha erken yatılması tavsiyesinde bulundu.

Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, ramazan ayında sağlıklı uyku için normal günlerden 1-2 saat daha erken yatılması tavsiyesinde bulundu. Fidan, şöyle konuştu: "Ramazan ayında herkesin normal günlere göre 1-2 saat kadar erken yatmalarını istiyoruz. Bu yatma süresini bir anda 2 saat öne çekmek zor. Her gün 15 ya da 30 dakikalık şekilde öne çekilmesini tavsiye ediyoruz. Sahura kalkıldıktan sonra tok karnına hemen uyumak mümkün değil. Bu sebeple uyku bölünmesi yaşamamız nedeniyle uyku sürecinin sağlıklı şekilde biraz daha öne alınmasını öneriyorum." Doç. Dr. Fidan, iftarda çok aşırı beslenmenin kişide anlık şeker değerini yükselterek uykuya meyilli olunmasına yol açtığını dile getirdi. İftar saatlerinde beslenmeye çorbayla başlanılmasını gerektiğini ifade eden Fidan, "Kan şekeri normale geldikten sonra kalan yemeğimize devam etmemiz gerekiyor ki aşırı yemeyelim. İftardan sonra uyku bastırması durumlarından çok uzun olmamak kaydıyla 15 dakikalık küçük kestirmeler faydalıdır. Uyku ihtiyacında azalmayı da sağlar" dedi.

Etiketler : ramazan uyku sağlıklı uyku
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