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16 Nisan 2021 Cuma 09:00:00 - Güncelleme:16 Nisan 2021 Cuma 09:00:00

Ramazan'da bağırsakları koruyan öneriler

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Uzun süre aç kalmak, susuzluk, tercih ettiğimiz yemekler, geç saatte öğün yapmamız ve hareketsizlik mide ve bağırsak sorunlarına yol açabiliyor.

Uzun süre aç kalmak, susuzluk, tercih ettiğimiz yemekler, geç saatte öğün yapmamız ve hareketsizlik mide ve bağırsak sorunlarına yol açabiliyor. Sindirim sağlığını korumak için iftarda çorba içtikten sonra yemeğe ara verin, tatlıyı geç yiyin ve mutlaka hareket edin.

Ramazan ayında doğru beslenme programı uygulamamız, salgın sürecinin devam ediyor olması sebebiyle her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Bağışıklık sisteminin güçlü olması ise sağlıklı çalışan bir sindirim sistemi ile mümkün olabiliyor. Ancak, bağışıklık sistemimizi güçlü tutmaya çalışırken, sindirim sistemimizi yormamamız gerekiyor. Aksi halde; gaz, şişkinlik, bulantı, kabızlık, ishal, yemekten sonra yorgunluk ve karın krampları gibi rahatsızlık veren ve günlük hayatımızı etkileyen pek çok sorun yaşanabiliyor. Yapılan en büyük hatalardan birinin iftarda çok büyük porsiyonlar tüketmek olduğunu söyleyen Diyetisyen Emel Terzioğlu Arslan, sindirim sistemi bozukluklarının, sadece mide ağrısı ve bağışıklık gibi problemlere neden olmadığını vücudun enerjisini düşürerek dış uyaranlara karşı daha savunmasız kalmasına da neden olabileceğini belirtiyor.

KABIZLIK YA DA İSHAL OLABİLİR

Ramazan süresince, aç kalınan saatlerin ardından tercih ettiğimiz yiyeceklerin türü, miktarı hatta yemek yeme hızımızın bile sindirim sorunlarını ortaya çıkarabileceğini söyleyen Arslan, "Oruç tutarken kişinin kendisini sağlıklı hissetmesi için sahurda ve iftarda doğru besinleri, doğru miktarlarda tüketmesi büyük önem taşıyor. Yanlış beslenme düzeni, sindirim sisteminin iyi çalışmamasına ve yaşam kalitemizi olumsuz yönde etkileyecek sıkıntılara neden olabiliyor. Özellikle uzun süre aç kalmamız, susuzluk, tercih ettiğimiz yemekler, geç saatlere denk gelen sahur vaktinde öğün yapıyor oluşumuz ve hareketsizlik gibi nedenlerden dolayı birçoğumuz mide ve bağırsak sorunları yaşayabiliyor. Bununla birlikte sindirim sisteminin iyi çalışmaması, bağışıklık sisteminizin zayıflamasına ve vücudumuzun savunmasız kalmasına neden oluyor. Bu da beraberinde farklı sağlık sorunlarını getiriyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri, vücudumuzda bağışıklıktan sorumlu hücrelerin birçoğunun bağırsakta bulunmasıdır. Ramazanda yaşanan en yaygın sindirim sorunları; gaz, şişkinlik, bulantı, kabızlık, ishal, yemekten sonra yorgunluk ve karın krampları olarak karşımıza çıkıyor. Bu sorunların önüne geçmek ve Ramazan ayını keyifli bir şekilde geçirmek, doğru beslenme ile mümkün." dedi.

TATLI VE MEYVEYİ İFTARDAN İKİ SAAT SONRA YİYİN

1) Yemek için acele etmeyin, mümkünse iftar yemeğini ikiye bölün. Çorba içtikten sonra mutlaka 5 dakika ara verip evin içinde küçük bir tur atarak midenize adapte olabilmesi için zaman tanıyın. Tatlı ve meyve gibi gıdaları mutlaka yemekten 2 saat sonra ara öğün olarak tüketin.

2) Yemekleri iyi çiğneyin. Yemekleri iyi çiğnediğinizde, vücudun sindirimine yardımcı olursunuz ve sindirim sisteminiz daha az yorulur.

3) Posa alımınızı mutlaka artırın. Bunun için iftar ve sahur yemeğinde mutlaka sebze veya salata tüketin. Beyaz ekmek yerine tahıllı ekmekler tercih edin. Haftada 2 kez kuru baklagil tüketmeye çalışın. Kuru baklagillerin gaz yapıcı özelliğini azaltmak için bir akşam önceden ıslatabilir veya pişirirken kimyon ekleyebilirsiniz.

4) Mideyi rahatlatmak adına çok fazla soda/maden suyu tüketilmesi en fazla yapılan hatalardan bir tanesidir. Ancak bilinenin aksine, gazlı içecekler şişkinliği artırır. Ayrıca sıvı kaybı yaşanması sebebiyle tüketimi sınırlandırılmalıdır. Çok demli çay ve kahvenin fazla tüketimi de mide ağrılarını artırabilir.

5) Çok yağlı, baharatlı ve kızartma yiyecekler mide ağrılarını ve yanmalarını artırabileceği için tüketimini sınırlandırın.

6) Sahurda yağlı ve ağır yemekler yerine kahvaltı tarzı hafif öğünler tüketmeye çalışın.

7) Yeterli miktarda su içmeye çalışın. Su hem sağlıklı bir sindirim hem de mide asitlerinin yapımı için gereklidir. Ayrıca suyu yemekle birlikte değil öncesinde ya da sonrasında içmeye özen gösterin.

8) Hareketsizlik, yaşayabileceğimiz bütün sindirim sorunlarını teşvik edebilir. Bu yüzden özellikle iftar sonrası hemen oturmak yerine kısa yürüyüşler yapmaya çalışın ve egzersizi bu süreçte mutlaka rutin haline getirin.

Etiketler : sahur kabızlık ishal bağırsak sağlığı
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