Rahimdeki miyomlar erken doğuma yol açabilir

Miyomun, rahimde görülen anormal düz kas hücrelerinin çoğalması ile oluşan ve rahmin en sık görülen iyi huylu tümörlerden olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hakan Arıkan, "Rahimde görülen miyomlar, gebelikte boyutları büyüyüp ağrıya yol açabilir. Bunun dışında yerleşim yerlerine göre erken doğum, düşük tehdidi ve tekrarlayan gebelik kayıplarına neden olabilirler" dedi. Op. Dr. Arıkan, "Miyomların sebebi olarak östrojen hormonu suçlanmakla birlikte, genetik yatkınlığın da rol oynadığı bilinmektedir. Bunlar hormon bağımlı bir tümör olup üreme dönemindeki kadınların yaklaşık yüzde 20'sinde görülmektedir. Gebelikte boyutları büyüyüp ağrıya neden olmalarının yanında, yerleşim yerlerine göre erken doğum, düşük tehdidi ve tekrarlayan gebelik kayıplarına neden olabilirler. Menopozla birlikte kadında hormon düzeylerinin azalmasına bağlı olarak boyutlarında küçülme olabilmektedir" diye konuştu. Miyomların, genellikle herhangi bir belirti vermediklerini dile getiren Op. Dr. Arıkan, şu bilgileri paylaştı: "Hastalarımızın bize en sık başvuru nedeni düzensiz, uzun süren şiddetli kanama ve bunun yol açtığı kansızlıktır. Büyük boyutlara ulaşan miyomlar karında şişkinlik, ağrı, kabızlık, gaz şikâyetlerine yol açabilir. İdrar torbasına baskı yaparak sık idrara çıkma ve böbrek problemlerine neden olabilir. Nadiren rahim içindeki saplı miyomlar da rahim kavitesi dışına çıkarak ilişki sonrası kanama, enfeksiyona bağlı olarak kötü koku ve akıntıya sebep olabilirler."

