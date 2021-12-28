VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Birlik ve dayanışma mesajı verdi
FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon
Mezar da kazmışlar! Suçüstü yakalandılar
Çin, Elon Musk'ı BM Uzay Ajansı'na şikayet etti
Ev alacaklar dikkat!
ABD'den Fransa'ya ambargo! Rafale satışını engellediler
Emekli ve memur zammına ilişkin açıklama
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Türkiye piyasaya hakim olacak!
TL mevduatına geçenlere teşvik
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 28 Aralık
Romatizma olan lahana tüketmeli
Yemekten 30 dakika sonra çarpıntı oluyorsa dikkat!
Aşılanmamış meyveler beyin iltihabı nedeni
Alerjik nezleyle gribi ayıran belirtiler
Rahimdeki miyomlar erken doğuma yol açabilir
İzmir açıklarında 66 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kurtulmuş: İmamoğlu ya da İBB'ye açılmış bir soruşturma yok
ABD'de iki huzurevinde Kovid-19'dan ölenlerin yakınlarına tazminat ödenecek
Bakan Akar'dan Uluslararası Saraybosna Üniversitesine ziyaret
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 1575 personel alınacak
Bakan Nebati: 20 Aralık'ta kimse devreye girmedi
Bakanlık Omicron görülen illeri paylaştı
Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 535 yeni vaka tespit edildi
28 Aralık 2021 Salı 07:30:00 - Güncelleme:28 Aralık 2021 Salı 07:30:00

Rahimdeki miyomlar erken doğuma yol açabilir

ABONE OL

Miyomun, rahimde görülen anormal düz kas hücrelerinin çoğalması ile oluşan ve rahmin en sık görülen iyi huylu tümörlerden olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hakan Arıkan, "Rahimde görülen miyomlar, gebelikte boyutları büyüyüp ağrıya yol açabilir. Bunun dışında yerleşim yerlerine göre erken doğum, düşük tehdidi ve tekrarlayan gebelik kayıplarına neden olabilirler" dedi.

Miyomun, rahimde görülen anormal düz kas hücrelerinin çoğalması ile oluşan ve rahmin en sık görülen iyi huylu tümörlerden olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hakan Arıkan, "Rahimde görülen miyomlar, gebelikte boyutları büyüyüp ağrıya yol açabilir. Bunun dışında yerleşim yerlerine göre erken doğum, düşük tehdidi ve tekrarlayan gebelik kayıplarına neden olabilirler" dedi. Op. Dr. Arıkan, "Miyomların sebebi olarak östrojen hormonu suçlanmakla birlikte, genetik yatkınlığın da rol oynadığı bilinmektedir. Bunlar hormon bağımlı bir tümör olup üreme dönemindeki kadınların yaklaşık yüzde 20'sinde görülmektedir. Gebelikte boyutları büyüyüp ağrıya neden olmalarının yanında, yerleşim yerlerine göre erken doğum, düşük tehdidi ve tekrarlayan gebelik kayıplarına neden olabilirler. Menopozla birlikte kadında hormon düzeylerinin azalmasına bağlı olarak boyutlarında küçülme olabilmektedir" diye konuştu. Miyomların, genellikle herhangi bir belirti vermediklerini dile getiren Op. Dr. Arıkan, şu bilgileri paylaştı: "Hastalarımızın bize en sık başvuru nedeni düzensiz, uzun süren şiddetli kanama ve bunun yol açtığı kansızlıktır. Büyük boyutlara ulaşan miyomlar karında şişkinlik, ağrı, kabızlık, gaz şikâyetlerine yol açabilir. İdrar torbasına baskı yaparak sık idrara çıkma ve böbrek problemlerine neden olabilir. Nadiren rahim içindeki saplı miyomlar da rahim kavitesi dışına çıkarak ilişki sonrası kanama, enfeksiyona bağlı olarak kötü koku ve akıntıya sebep olabilirler."

Etiketler : Rahimdeki miyomlar Op. Dr. Hakan Arıkan erken doğum
Testi pozitif çıktı

Testi pozitif çıktı
Sanat dünyasını üzen kayıp

Sanat dünyasını üzen kayıp
Aslıhan'ın derdi, siyah tuvalet kağıdı

Aslıhan'ın derdi, siyah tuvalet kağıdı
Yeni filminde medya patronu

Yeni filminde medya patronu
‘Yargı'ya Kovid molası

‘Yargı'ya Kovid molası
Işıltılı bir hayatım yok

Işıltılı bir hayatım yok
Sıfır derecede Edis sevgisi

Sıfır derecede Edis sevgisi
'Alparslan' kadına şiddete karşı

'Alparslan' kadına şiddete karşı
Gözünü iyiliklere açacak

Gözünü iyiliklere açacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER