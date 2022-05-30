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30 Mayıs 2022 Pazartesi 07:00:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2022 Pazartesi 07:00:00

Rahatlamak isterken ağrı sahibi olmayın

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Pandemiden sonra insanların sağlığına daha çok dikkat etmesi ve evden çalışmanın getirdiği duruş bozuklukları nedeniyle SPA merkezlerine ilgi arttı.

Pandemiden sonra insanların sağlığına daha çok dikkat etmesi ve evden çalışmanın getirdiği duruş bozuklukları nedeniyle SPA merkezlerine ilgi arttı. Ancak bu noktada merkez seçiminde dikkatli olunması gerekiyor. Uzmanlar, "SPA hizmetleri öncesinde müşterinin rahatsızlıklarının öğrenilmeli. Kişinin bir hastalığı var mı, verilen hizmet sonrasında bir soruna neden olabilir mi diye hastayla konuşulmalı. Aksi takdirde işinin uzmanı olmayan kişilerden alınan hizmetler sonucunda rahatlamak isterken ağrı sahibi bile olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Spa sağlık pandemi koronavirüs
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