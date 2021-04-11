Probiyotik tüketerek kanseri önleyebiliriz

Bağışıklığı güçlendiren probiyotiklerin, kanseri önleyici ve tedavi edici etkileri olduğunu söyleyen Diyetisyen Eda Balcı, "Probiyotikler, gıdalarla alınan makro besin öğelerinin, mineral ve vitaminlerin emilimini artırır" dedi. Balcı, "Probiyotiklerin yeterli miktarda alındığında sağlık açısından çok yararlı. probiyotiklerin mide - bağırsak florasındaki doğal dengenin korunmasına yardımcı oluyor. Probiyotikler, gıdalarla alınan makro besin öğelerinin, mineral ve vitaminlerin emilimini artırır. Gastrointestinal hastalıkların tedavisinde, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde, alerji gelişiminin önlenmesinde faydalıdırlar. Kanseri önleyici ve tedavi edici etkileri vardır" diye konuştu.

