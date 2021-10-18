VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'nin F-15 uçakları, tatbikat için Bulgaristan'a geldi
Başkan Erdoğan edebiyatçı Nuri Pakdil'i andı
'Pentagon Türkiye ile F-35 sorununun çözümü için görüşüyor'
Gaziantep'te fabrika yangını
Türkiye'de vaka sayısı 30 bine yaklaştı
Başkan Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı
İçişleri Bakanlığı taksi şoförlerine '12 kural'ı hatırlattı
Başkan Erdoğan: Salgında en çok büyüyen ikinci ülke olduk!
İsrail'in Kudüs'teki şiddeti devam ediyor
On Numara sonuçları 18 Ekim çekilişi saat kaçta? On Numara çekiliş sonuçları ne zaman?
Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması
Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu: Hesap sorulmalı
Yunan bakandan küstah açıklamalar! Haddini aştı
"Angola'ya savunma sanayii konusunda her türlü desteği vermeye hazırız"
ABD'den Dedeağaç'a büyük sevkiyat!
Başkan Erdoğan'dan tarihi ziyaret! İmzalar atıldı
AB ve Katar arasında 5 yıldır müzakere edilen havacılık anlaşması imzalandı
NATO tatbikata başladı
Çin o haberi yalanladı: ABD ufkunu genişletmeli
Firari CHP'liye operasyon!
Türkiye'ye ihtiyacımız var
Yerli ve milli SİHA'nın fikir babası Özdemir Bayraktar vefat etti
Kapalı kapılar ardında karanlık ittifak!
Türkiye'den Akdeniz'de petrol hamlesi
18 Ekim 2021 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:18 Ekim 2021 Pazartesi 09:00:00

Pratik bir kan testiyle öğrenmek mümkün SMA taşıyıcısı mısınız?

ABONE OL

Genetik bir hastalık olan SMA (Spinal Musküler Atrofi) dünyada ve ülkemizde sık görülüyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerinde her 30 kişiden 1'inin taşıyıcı, her 10 bin kişiden 1'inin de SMA hastası olduğu belirtiliyor. SMA'nın oluşabilmesi için her iki genin de mutasyon olması gerekiyor.

Genetik bir hastalık olan SMA (Spinal Musküler Atrofi) dünyada ve ülkemizde sık görülüyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerinde her 30 kişiden 1'inin taşıyıcı, her 10 bin kişiden 1'inin de SMA hastası olduğu belirtiliyor. SMA'nın oluşabilmesi için her iki genin de mutasyon olması gerekiyor. Ebeveynlerin her ikisinin de bu mutasyon genini taşıması, doğacak çocuğun SMA hastası olma riskini yüzde 25'e çıkarıyor. SMA, taşıyıcılarda hiçbir belirti ve risk oluşturmazken; hastalarda kasları kontrol eden sinirlerdeki zayıflamaya bağlı olarak zamanla ilerleyen kas güçsüzlükleri ortaya çıkabiliyor. Kişinin SMA taşıyıcısı olup olmadığını öğrenmek için pratik bir kan testi yaptırması yeterli olabiliyor. Prof. Dr. Mustafa Özen, "SMA ülkemizde sık görülen bir hastalık olduğu için ebeveynlerin taşıyıcılık testi yaptırmaları çok önemlidir. Hastalığın sebebi mutasyonların yüzde 95'den fazlasının SMN1 genindeki bir eksiklikten kaynaklandığı bilinmektedir. Bu nedenle ebeveynlerin çocuklarının bu hastalık riskiyle doğmasını önlemek için bu mutasyonu taşıyıp taşımadıklarını basit bir kan testi ile öğrenmeleri mümkün olabilmektedir. yüzde 95'den fazla görülen mutasyonlar incelendikten sonra sonuçlar genetik danışmanlık eşliğinde paylaşılmaktadır. Gereken durumlarda ilave testlerle nadir görülen diğer mutasyonlar da incelenebilmektedir" dedi.

Etiketler : kan testi SMN1 geni SMA Dünya Sağlık Örgütü
Cilt ve saç bakımı sırlarını paylaştı

Cilt ve saç bakımı sırlarını paylaştı
Hamlet dizisine görkemli gala

Hamlet dizisine görkemli gala
Aşkı yakalarsam evlenirim

Aşkı yakalarsam evlenirim
"Evliliğimizi kurtarmaya çalışıyoruz"

"Evliliğimizi kurtarmaya çalışıyoruz"
Gece vakti dondurma aşerdi

Gece vakti dondurma aşerdi
Yeşilçam dizisinin çekimleri başlıyor

Yeşilçam dizisinin çekimleri başlıyor
Dizi yayınlanmadan ikinci sezonu onaylandı

Dizi yayınlanmadan ikinci sezonu onaylandı
Heyecanlandıran teklif

Heyecanlandıran teklif
Sürpriz buluşma!

Sürpriz buluşma!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER