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15 Şubat 2021 Pazartesi 17:20:00 - Güncelleme:15 Şubat 2021 Pazartesi 17:20:00

Polip oluşumunu önlemenin 6 püf noktası

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Kolon kanseri günümüzde en sık rastlanan kanser türlerinden biri. Öyle ki tüm kanserler arasında 3. sırada yer alıyor.

Kolon kanseri günümüzde en sık rastlanan kanser türlerinden biri. Öyle ki tüm kanserler arasında 3. sırada yer alıyor. Yapılan çalışmalara göre; kolon kanserinin yüzde 90-95'inin sorumlusu ise ilerleyen yaşla birlikte görülme riski artan kolon polipleri. Bu poliplerin yüzde 10-20'si ortalama 8-10 yılda habis özellik kazanıyor, bir başka deyişle kanserleşiyor. Kansere dönüşmeden genellikle belirti vermediği için 'gizli tehlike' olarak adlandırılan polipler aslında düzenli yapılan kolonoskopi ile tespit edilip çıkartılabiliyor, bu sayede kolon kanserine dönüşmesi önlenebiliyor. Acıbadem Fulya Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Oya Yönal, bu nedenle hiçbir risk faktörü olmasa dahi herkesin 50 yaşında kolonoskopi yaptırması gerektiğine dikkat çekerek, polip oluşumunu önlemenin 6 püf noktasını şöyle sıraladı:

Lifli sebze ve meyve ağırlıklı beslenmeye özen gösterin

Kırmızı eti ve yağlı yiyecekleri azaltın

Düzenli olarak fiziksel aktivite yapın

Sigara ve alkol tüketiminden kaçının

İdeal kilo kontrolünü sağlayın

Bazı çalışmalarda günlük yüksek miktarda D vitamini alanlarda kolon polipleri ve kolon kanseri riskinin azaldığı gösterilmiş. O nedenle ideal D vitamini düzeyi için D vitamini desteği de öneriliyor.

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