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Pandemide diş sıkar olduk
14 Ekim 2021 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:14 Ekim 2021 Perşembe 09:00:00

Pandemide diş sıkar olduk

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Uzmanlar, pandemi dönemiyle beraber kaygı bozukluklarının daha da arttığını belirterek, "Artan kaygı bozukluklarıyla birlikte diş sıkma hastalığı da tetiklendi" dedi.

Uzmanlar, pandemi dönemiyle beraber kaygı bozukluklarının daha da arttığını belirterek, "Artan kaygı bozukluklarıyla birlikte diş sıkma hastalığı da tetiklendi" dedi. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzman Dr. Mehmet Askar, "Diş sıkma alışkanlığının en sık görülen sebebi, stres, artmış anksiyete ve baş edemediğimiz korkulardır. Pandemiyle birlikte toplumumuzun kaygı düzeyi oldukça yükseldi. Artan kaygı bozukluklarıyla birlikte diş sıkma hastalığı da tetiklendi. Kliniklere diş sıkmaya bağlı şikâyetler ile başvuran hasta sayısı geçtiğimiz yıllara oranla arttı" diye konuştu.

YÜZ ŞEKLİ BİLE DEĞİŞEBİLİR

Askar, bazı hastalarda diş sıkmaya bağlı olarak çiğneme kaslarının hipertrofiye uğradığını ve hastaların yüz şeklinin bile değişebildiğini kaydetti. Askar, "Diş sıkmanın en etkili tedavisi, estetik amaçlarla farklı alanlarda da kullanılan botoks uygulamasıdır. Çiğneme kaslarına uygulanan botoksun, diş sıkmanın etkilerini önemli ölçüde azalttığını bilimsel çalışmalarla da kanıtlanmıştır" dedi.

Etiketler : pandemi dönemi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Dr. Mehmet Askar Diş sıkma
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