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13 Mart 2024 Çarşamba 07:03:00 - Güncelleme:13 Mart 2024 Çarşamba 07:03:00

Oruç tutan diyabet hastaları dikkat: İftarda çok yemeyin

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Ramazan ayında kronik rahatsızlıkları olanlar oruç tutup tutamayacakları konusunda şüpheye düşerken Doç. Dr. Mehmet Güven, "Biz şekeri düzenli olan, kan şekerini düşürmeyen ilaç kullanan hastalarımıza oruç tutmamasını öneriyoruz" dedi.

İftar saatinde bir anda yemeğe yüklenilmemesi gerektiği yönünde uyarıda bulunan Güven, "Çünkü yoğun yemek yediğimiz zaman kan şekerimiz hızlı bir şekilde yükselir. Sonrasında uyku hali çöker ve reflü, mide şikayetlerine neden olabilir. Ayrıca şeker hastalarımızın iftardan sonra kan şekerleri yüksek seviyelere ulaşabilir. Bu da şeker komasına varabilecek ciddi şeker rahatsızlıklarına neden olabilir. Bu nedenle iftarda azar azar beslenmeyi öneriyoruz. Hastalarımız sebze ve meyve tüketmeye önem vermelidir. Özellikle acı ve baharatlı yiyeceklerden uzak durulmalıdır" diye konuştu.

Etiketler : ramazan oruç iftar diyabet
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