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08 Haziran 2021 Salı 08:00:00 - Güncelleme:08 Haziran 2021 Salı 08:00:00

“MİYOMLARIM VAR HAMİLE KALAMAM” DEMEYİN

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Regl düzensizliği, regl sancısı, idrar kaçırma, kısırlık, düşük gibi birçok olumsuz tabloya sebep olan miyomlar rahime zarar vermeden cerrahi yöntemlerle çıkarılabiliyor.

Regl düzensizliği, regl sancısı, idrar kaçırma, kısırlık, düşük gibi birçok olumsuz tabloya sebep olan miyomlar rahime zarar vermeden cerrahi yöntemlerle çıkarılabiliyor. Özellikle miyom cerrahisi sonrası gebe kalmak da mümkün olabiliyor. Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Boyraz, "Şikayete neden olmayan miyomlar genellikle rutin jinekolojik muayenelerde saptanır. Bir şikayet oluşturmayan miyomlarda az da olsa kansere (sarkom) dönüşüm riski olabileceği için, boyut açısından düzenli takip önemlidir. Rutin takiplerde miyomlarda hızlı boyut artışı varsa, çeşitli şikayetler oluşturma durumu varsa tedavi gereklidir. Miyomlarda etkin bir ilaç tedavisi bulunmadığı için cerrahi yöntemlere başvurulmaktadır. Ancak cerrahi yöntemler özellikle hiç çocuk sahibi olmamış genç kadınlarda endişe oluşturabilmektedir. Genelde miyom ameliyatları sonrası rahime zarar verileceği ve bu nedenle gebe kalınamayacağı algısı kadınlarda hakim ama yanlıştır" dedi.

Etiketler : MİYOMLAR HAMİLE Doç. Dr. Gökhan Boyraz
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