Migren atağı üç gün de sürebilir

Toplumda oldukça yaygın olarak görülen bir baş ağrısı çeşidi olan migren, tedavi edilmediği takdirde dört ile 72 saat sürebiliyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Şule Kefeli Eraslan, "Migren baş ağrısı uykusuzluk, yorgunluk, stres, gerginlik, açlık, aşırı egzersizlik ve bazı yiyecekler sonrasında tetiklenebilir. Migren baş ağrısı bulunan kişilerde tedavide biz öncelikle tetikleyici faktörlerden uzak durmayı öneriyoruz. Bu faktörlerden olabildiğince öte duran hastalarda buna rağmen hala baş ağrısı aynı şiddetle devam ederse ilaç tedavisi medikal tedavi veriyoruz. Medikal tedavide yanıt alamadığımız hastalarda ya da ilaç yan tesiri ya da bir başka rahatsızlığın eşlik ettiği durumlarda ise migren baş ağrısı kronikleşmemesi için migrende enjeksiyon şeklinde botoks uygulamaları vardır" şeklinde konuştu.

