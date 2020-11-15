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15 Kasım 2020 Pazar 13:52:00 - Güncelleme:16 Kasım 2020 Pazartesi 17:26:00

Metabolizmayı hızlandırmanın 8 kuralı

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Modern hayatın beslenme üzerindeki etkileri saymakla bitmiyor. Sabahları hızlıca atıştırılan yiyecekler öğle vakti geldiğinde yerini fast-food alternatiflerine bırakıyor. Beslenme sisteminde oluşan bu düzen bozukluğu da metabolizmanın dengesini bozabiliyor.

Güncel laboratuvar tahlilleri, kişisel bilgiler ve tıbbi özgeçmiş göz önüne alınarak, hangi yiyeceklerin vücut biyokimyasına en uygun olduğunun uzman doktorlar tarafından değerlendirilmesi önem kazanıyor. Çünkü tüketilen yanlış besinler ya da yiyecek türleri de metabolizma dengesinin bozulmasına sebep olabiliyor. Metabolizma dengesinde oluşan dalgalanmalar ise ilk başta obeziteye, ardından da başka hastalıklara zemin hazırlayabiliyor. Alerjiler, yüksek tansiyon, yeme bozuklukları, diyabet, kısırlık ve tiroit bezi hastalıkları gibi problemlerin ortaya çıkmasına neden olan bu durumda kişilerin imdadına ise kişiye özel hazırlanmış beslenme programları yetişiyor. Uzmanlar metabolizmayı hızlandırmanın kurallarını şöyle sıralıyor:

1. Günde üç öğün yemek planlanmalıdır. Sıkı dönemde kişiye özel hazırlanmış besin listesinde yazan miktarlara bağlı kalınmalı, ne daha fazla ne de daha az yenmelidir. Listede olmayan besinler kesinlikle tüketilmemelidir.

2. Öğünler arasında en az 5 saat ara verilmelidir.

3. Her bir öğünün 60 dakikadan uzun sürmemesine özen gösterilmelidir.

4. Her öğüne, beslenme programında belirtilen protein porsiyonundan bir ya da iki lokma alınarak başlanmalıdır.

5. Her öğünde tek bir çeşit protein tüketilmeli, proteinler karıştırılmamalıdır. Her öğünde farklı bir protein çeşidi tüketilmelidir.

6. Son öğün, en geç saat 21.00’de bitirilmelidir.

7. Günlük olarak belirlenmiş su miktarı bütün güne yayılarak içilmelidir. Bu miktar basit bir hesaplamayla; kilo başına 35 ml’dir.

8. Mutlaka günde bir elma yenilmelidir. Meyveler öğün sırasında ya da yemekten hemen sonra tüketilmelidir.

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