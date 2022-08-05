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05 Ağustos 2022 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2022 Cuma 08:30:00

Menopoz dönemini rahat geçirmek mümkün

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Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Eray Memeç, menopoz dönemini yapılacak basit yaşam şekli değişiklikleriyle sağlıklı ve mutlu geçirmenin mümkün olduğunu söyledi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Eray Memeç, menopoz dönemini yapılacak basit yaşam şekli değişiklikleriyle sağlıklı ve mutlu geçirmenin mümkün olduğunu söyledi. Menopoz hakkında bilinçli olmanın ve yapılacak basit yaşam şekli değişikliklerinin sağlıklı ve mutlu bir dönemi beraberinde getirirken, fiziksel ve psikolojik sorunların önüne geçebileceğini anlatan Dr. Eray Memeç, "Özellikle menopozda sağlıklı bir diyet programı, alkol ve sigara gibi alışkanlıkların terk edilmesinin yanı sıra sporun veya egzersizin günlük hayatın bir parçası haline getirilmesi bu dönemin çok daha rahat geçmesine yardımcı olacaktır" diye konuştu.

Etiketler : menopoz kadın hastalıkları eray memeç
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