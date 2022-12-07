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07 Aralık 2022 Çarşamba 08:30:00 - Güncelleme:07 Aralık 2022 Çarşamba 08:30:00

Kulaktan dolma bilgilerle bitkisel ilaç kullanmayın

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Hava sıcaklıklarının düşmesi ile gribal enfeksiyonun hızla yayılım gösterdiğine dikkat çeken eczacı Özlem Ayrancı, "Doktor tavsiyesi olmadan, kulaktan dolma bilgilerle satın alınan bitkisel ilaçlar insan sağlığını ciddi oranda tehdit edebiliyor" dedi.

Hava sıcaklıklarının düşmesi ile gribal enfeksiyonun hızla yayılım gösterdiğine dikkat çeken eczacı Özlem Ayrancı, "Doktor tavsiyesi olmadan, kulaktan dolma bilgilerle satın alınan bitkisel ilaçlar insan sağlığını ciddi oranda tehdit edebiliyor" dedi. Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlara çeşitli tavsiyelerde bulunan Ayrancı, "Genellikle C vitamini başta olmak üzere kara mürverli, ekinezyalı ve propolisli preparatları öneriyoruz. Akıllara, soğuk algınlığı sonrası hemen antibiyotik gelmemelidir. Vücudun direnci, bilinçsizce kullanılan antibiyotikten sonra zararlı mikroorganizmalara karşı daha da etkisiz kalabiliyor" diyerek uyarılarda bulundu.

Etiketler : bitkisel ilaç kullanmayın Hava sıcaklıklar Özlem Ayrancı
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