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11 Ocak 2022 Salı 07:30:00 - Güncelleme:11 Ocak 2022 Salı 07:30:00

Kreş hastalıkları bağışıklığı geliştiriyor

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Kreşe veya ilkokula yeni başlayan çocukların adaptasyon sürecinde yoğun bir hastalık süreci yaşandığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Alper Akay, "Çocuğu kreşe daha geç yollamak çocuğun daha az hastalanmasını sağlamaz" dedi.

Kreşe veya ilkokula yeni başlayan çocukların adaptasyon sürecinde yoğun bir hastalık süreci yaşandığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Alper Akay, "Çocuğu kreşe daha geç yollamak çocuğun daha az hastalanmasını sağlamaz" dedi.

Okula veya kreşe yeni başlayan çocukların ilk temas döneminde bağışıklık sisteminin gelişmesi bakımından normalden daha fazla bir hastalık sürecine gireceğini ifade eden Akay, "Aslında bu kaçınılması gereken değil, olması gereken bir süreç. Çocuğun mikroplarla tanıştığı ve bağışıklık sisteminin böylece geliştiği bir dönem. Bu yıl çocukların normalin üstünde hastalanmasının bir başka nedeni de 2 yıllık kapanma ve izolasyon sürecinin ardından mikroplarla yeni tanışılmasıdır. Yani bu aslında beklenen bir durum, bu yıl biraz daha fazla olmasının nedeni de bu izolasyon sürecidir" dedi.

Etiketler : Kreş hastalıkları çocuklar bağışıklık
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