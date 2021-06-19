Koronaya karşı antioksidan ağırlıklı beslenin

Bu dönemde herkesin mutlaka D vitamini değerlerine baktırması gerektiğini söyleyen Diyetisyen Gamze Söylemez, antioksidan besin kullanımının da iyi bir beslenme için şart olduğunu dile getirdi. Söylemez, "Antioksidan demek, vücudumuzdaki bağışıklık sistemimizi güçlendiren ve vücudumuzun toksik maddelerin ya da enfeksiyonlara sebep olabilen besinlerin dışarı atılması demektir. Antioksidandan zengin besinler, taze meyve ve sebzelerdir. Taze meyveler mevsimince tüketildiğinde çok önemli oluyor. Koyu renkli meyvelerden hepsi aslında iyi bir antioksidan kapasitesine sahiptir. Bunlar böğürtlen, ahududu, frambuaz olabilir veya nektarin, şeftali olabilir. Koyu yeşil yapraklı sebzeler de yine antioksidan kapasitesi yüksek olan sebzeler grubundadır. Mevsiminde olduğumuz için brokoli, ıspanak, pırasa tarzı besinler tercih edilebilir. Kuru baklagillerde tüketilebilir" dedi.

