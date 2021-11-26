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26 Kasım 2021 Cuma 13:00:00 - Güncelleme:26 Kasım 2021 Cuma 13:00:00

Koronavirüste 'süper varyant' alarmı: İngiltere altı Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması getirecek

Kaynak: AA

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Güney Afrika ve Botsvana'da, "süper varyant" olarak nitelendirilen ve 32 mutasyona sahip koronavirüsün yeni bir varyantı tespit edildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) çok sayıda mutasyona uğramış yeni bir varyantının tespit edildiği bildirildi.

Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide Kovid-19'un B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni bir varyantına rastlandığı belirtildi.

Ayrıca Güney Afrika'dan Hong Kong'a seyahat eden bir kişide de bu virüse rastlandığı bilgisi paylaşıldı.

Haberde, "süper varyant" olarak nitelendirilen B.1.1.529 varyantının 32 mutasyona sahip olduğu belirtildi.

Uzmanlara göre, mevcut aşıların bu varyanta karşı etkili olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Buna rağmen düşük görülme sıklığı nedeniyle varyantın çok bulaşıcı olmayan bir tür olduğu tahmin ediliyor.

Etiketler : Güney Afrika Cumhuriyeti Botsvana koronavirüsün
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