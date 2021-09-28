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3. doz ne kadar etkili?
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28 Eylül 2021 Salı 15:41:00 - Güncelleme:28 Eylül 2021 Salı 15:43:00

Koronavirüs aşısının 3. dozu ne kadar etkili?

Kaynak: AA

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Manisa Celal Bayar Üniversitesinin 3. doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı araştırma sonuçları açıklandı. Üniversiteden yapılan açıklamada "Üçüncü doz aşı tercihi ne olursa olsun, üç doz aşıyı olan bireylerin tümü koruyucu antikor düzeylerine ulaşmışlardır." ifadelerine yer verildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde görevli 1053 sağlık çalışanı üzerinde yapılan araştırmada, üç doz aşı olanların tümünün koruyucu antikor düzeyine ulaştığı belirlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, MCBÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Türkiye'de uygulanan iki doz Sinovac SARS-CoV-2 inaktif aşısının 6. ay takip sonuçları ile 3. doz sonrası ortaya çıkan etkililik sonuçlarını araştırdı.

Çalışmanın MCBÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji, Halk Sağlığı ve Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim elemanları tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Çalışmaya 1053 gönüllü sağlık çalışanının katıldığı aktarılan açıklamada, aşı sonrası çalışma grubundakilerin hastalanma sıklığı ve aşının oluşturduğu antikor düzeylerinin araştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, iki doz CoronaVac aşı sonrası 6. ay sonuçları ile 3. doz sonrası ortaya çıkan etkilere ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Sadece 2 doz CoronaVac olanlarda antikor koruyuculuk düzeyi, ikinci aşıdan sonra üçüncü ayda yüzde 56'ya düşmüştür. Bu veri 3. doz aşılamanın yerinde bir karar olduğunu kanıtlamıştır. Üçüncü doz aşı tercihi ne olursa olsun, üç doz aşıyı olan bireylerin tümü koruyucu antikor düzeylerine ulaşmışlardır. Üçüncü doz aşıda uygulanan BioNTech aşısı, üçüncü doz CoronaVac aşısına göre koruyuculukta (gerek antikor düzeyi, gerekse hastalanma durumu açısından) belirgin üstünlük göstermiştir. Üçüncü dozu BioNTech olanların antikor düzeyi, katılımcıların yüzde 95'inde ölçülebilen maksimum titrenin üstündedir."
"Bu durumda 2 doz CoronaVac ve ilave 1 doz BioNTech sonrası 4. doz BioNTech aşısı uygulanmasının henüz erken olduğu düşünülebilir. Olası 2. doz BioNTech aşısının (4. dozun) ne zaman yapılması gerektiği sorusuna, 3. doz uygulaması sonrası 3. ve 6. ay sonuçları elde edildiğinde yanıt verilebilir. 3. aşıdan sonra geçen dönemde hastalanan 44 çalışandan hiçbiri hastaneye yatırılmamış, hastalığı ayakta geçirmişlerdir."
Etiketler : 2 doz CoronaVac KORONA AŞI 3. DOZ
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