Kol ve bacaklardaki şişlik: FİL HASTALIĞI

Kollarda ve bacaklarda şişlik ile kendini gösteren bu problem kişilerin yaşam kalitesini de düşürüyor. En önemli tedavinin hastalığı önlemek olduğunu vurgulayan Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Fizyoterapisti Yeşim Ergen, "Lenfödem kısa sürede gelişebileceği gibi yıllar sonra da kendini gösterebiliyor. Bu nedenle risk grubundaki hastalarda bilgilendirme çok önemlidir. Çünkü meme kanseri tanı veya tedavi sürecini geçiren her kişi bu rahatsızlık için risk altında bulunuyor" ifadelerini kullandı. Ergen, "Lenfödem gelişmemesi için hastanın neler yapabileceği, nelere dikkat etmesi gerektiği anlatılır. Eğer şişlik geliştiyse hasta gecikmeden tedaviye başlamalıdır. Lenfödem gelişen hastada uygulanacak tedavi kompleks boşaltıcı fizyoterapidir. Bu tedavi yönteminde ilk amaç hastanın ödemini indirmek, ikinci amaç ise bir daha şişmesini önlemektir" dedi.

