  • BIST
    1528.82
  • Dolar
    7,3493
  • Euro
    8,8939
  • Altın
    409,8720
İstanbul
1 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kol ve bacaklardaki şişlik: FİL HASTALIĞI
Kekemeliğin sebebi korku değil
MEB, ilkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitimin detaylarını belirledi
İçişleri'nden iş yerlerinin çalışma saatleriyle ilgili yeni genelge
Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü
3 ilde PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı
Tedirgin eden vaka sayısı: 11 bin 837 yeni vaka
ABD'de son 24 saatte 1568 kişi daha koronavirüsten öldü
İstanbul'da yeni çalışma saatleri açıklandı
ALES sonuçları açıklandı
İstanbul Havalimanı Avrupa'da liderliğe yükseldi
Adalet Bakanı Gül'den Başkan Erdoğan'a teşekkür
Avrupa Birliği'nden 4 Rus yetkiliye yaptırım
Düşman hücumbotları için kabus olacak!
AB'den dikkat çeken açıklama!
Türkiye'de otomobil satışları arttı
Başkan Erdoğan ve Macron ile görüşecek
"Tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamına ulaştık"
TikTok'a yeni rakip YouTube Shorts
Konserve kutusundan itfaiye kurtardı
Yağız 5 yaşında 90 kiloya ulaştı
Artuklu'da 1100 kadın meslek sahibi oldu
Müziğe yeşil ışık
Kariyer planlaması yavaş ve temkinli
03 Mart 2021 Çarşamba 07:32:00 - Güncelleme:03 Mart 2021 Çarşamba 07:33:00

Kol ve bacaklardaki şişlik: FİL HASTALIĞI

ABONE OL

Her 8 kadından 1'i meme kanseri olma riski taşırken bu sorunu yaşayan 4 kadından 1'inde ise Fil Hastalığı (Lenfödem) ortaya çıkıyor.

Kollarda ve bacaklarda şişlik ile kendini gösteren bu problem kişilerin yaşam kalitesini de düşürüyor. En önemli tedavinin hastalığı önlemek olduğunu vurgulayan Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Fizyoterapisti Yeşim Ergen, "Lenfödem kısa sürede gelişebileceği gibi yıllar sonra da kendini gösterebiliyor. Bu nedenle risk grubundaki hastalarda bilgilendirme çok önemlidir. Çünkü meme kanseri tanı veya tedavi sürecini geçiren her kişi bu rahatsızlık için risk altında bulunuyor" ifadelerini kullandı. Ergen, "Lenfödem gelişmemesi için hastanın neler yapabileceği, nelere dikkat etmesi gerektiği anlatılır. Eğer şişlik geliştiyse hasta gecikmeden tedaviye başlamalıdır. Lenfödem gelişen hastada uygulanacak tedavi kompleks boşaltıcı fizyoterapidir. Bu tedavi yönteminde ilk amaç hastanın ödemini indirmek, ikinci amaç ise bir daha şişmesini önlemektir" dedi.

Etiketler : kol bacak fil hastalığı şişkinlik
Büyükada'da bir gün

Büyükada'da bir gün
Sağlık çalışanlarına şiddet bitsin

Sağlık çalışanlarına şiddet bitsin
2 öğün yiyerek zayıflıyor

2 öğün yiyerek zayıflıyor
İsim babası dedesi

İsim babası dedesi
Resimlerle geçmişe yolculuk

Resimlerle geçmişe yolculuk
Oğuzhan Koç ile gelen başarı

Oğuzhan Koç ile gelen başarı
Kick boks yaparken nazara geldi

Kick boks yaparken nazara geldi
Marka olma yolunda

Marka olma yolunda
Pandemi bitsin dedi mumları üfledi

Pandemi bitsin dedi mumları üfledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER