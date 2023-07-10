Katalogdan burun seçilmez

Dr. Ali Rıza Öreroğlu, estetik burun ameliyatlarında amacın yüzle uyumlu bir görüntü ortaya çıkarmak olduğunu kaydetti. Katalogdan burun şeklinin seçilemeyeceğini vurgulayan Dr. Öreroğlu, ''Burnun kıkırdak, kemik ve cilt yapısının uyumu önemlidir. Bunun için burnun kıkırdak ve kemik yapısında düzeltmeler yapılır. Burun cilt yapısı kişiden kişiye farklıdır ve ameliyatla cilt yapısında herhangi bir değişiklik yapılamaz. Ameliyat kararı alırken farklı cilt, yüz yapısı olan kişilerin burnuna bakarak, 'Böyle bir burun istiyorum' beklentisi yanlış bir beklentidir'' dedi.