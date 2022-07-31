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31 Temmuz 2022 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2022 Pazar 09:30:00

Karaciğer yetmezliğinin bir nedeni de enfeksiyon

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Son günlerde koronavirüs ve maymun çiçeği salgınında yaşanan artışlar enfeksiyonlara yakalanma endişesini gündeme getirdi.

Son günlerde koronavirüs ve maymun çiçeği salgınında yaşanan artışlar enfeksiyonlara yakalanma endişesini gündeme getirdi. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sadriye Pulak, enfeksiyona neden olabilecek bazı durumları anlatarak tavsiyelerde bulundu. Uzm. Dr. Sadriye Pulak, "Kişisel hijyene dikkat etmezsek sağlığı ciddi ölçüde tehdit eden enfeksiyonlarla karşılaşabiliriz. İnsan vücut atıklarının suya karışmasıyla birlikte havuza geçen enfeksiyonlar kişinin gözüyle ve kulağıyla temas edebilir. Bu suyun yutulmasıyla birlikte sindirim sisteminde ciddi hastalıklar görülebilir. Hastalar özellikle ishal, bulantı ve kusma şikayetiyle yaz aylarında sıklıkla hastanelere başvururlar. Mide ve bağırsak sistemini ilgilendiren hastalıklar ve ishalle seyreden enfeksiyonları sıkça görürüz. Ayrıca Hepatit A ve E adını verdiğimiz bazı viral enfeksiyonlar da görülebilir. Bunlar bulantı, kusma ve ishal ile seyredebildiği gibi erişkinlerde karaciğer yetmezliğine gidecek kadar ciddi enfeksiyonlara bile yol açabilir. O nedenle havuzlardaki hijyen kuralları çok önemli" diye konuştu.


Etiketler : ENFEKSİYON Hepatit A ve E viral enfeksiyonlar
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