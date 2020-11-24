Karabuğday kolesterolü dengeliyor

Beslenme uzmanları “Karabuğday düzenli tüketildiğinde içinde bulunan rutin isimli bir aminoasit kan pıhtısı oluşumunu engellemekte, iltihabı azaltmakta ve kan basıncını düşürerek kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olmaktadır. Yapılan deneylerde de karabuğdayın kötü kolesterol olarak bilinen LDL’yi düşürdüğü iyi kolesterol olarak bilinen HDL’yi de artırdığı gözlenmiştir” diyor.

